韓稱港「動亂」議員痛批

2019-08-06

邱俊憲︰韓的說法與北京政府如出一轍

〔記者王榮祥、葛祐豪／高雄報導〕香港大罷工引發全球關注，高雄市長韓國瑜昨強調支持香港民主自由的同時，卻又以「動亂」形容這些行動，引發外界議論；時代力量高市議員黃捷指台灣人民絕對無法接受韓的「動亂說」，民進黨高市議員邱俊憲質疑韓的說法與北京政府如出一轍。

韓國瑜昨指出，香港與台灣是一水之隔，站在台灣立場，一定支持香港的民主自由，也希望繁榮、穩定和諧的香港，能夠趕快重新恢復。韓認為，從反送中到大罷工，顯然香港政府與民眾的對立急遽升高，建議香港政府迅速成立獨立調查委員會，把這幾天「暴力事件」清楚調查，也能緩和香港居民情緒。

他還說，香港與台灣之間的交易、旅遊很頻繁，如果香港「動亂」持續下去，不光是香港損失，也會是台灣重大損失。

對此，邱俊憲質疑，韓國瑜的說法，與北京政府對於香港近日情勢定調如出一轍，韓仍未了解廣大香港人民為何對於反送中如此反彈；且韓多次躲避評論香港社會運動，這次主動迎合中國當局，不禁讓人懷疑其評論背後的動機及來源，是否與其之前拜會中聯辦有所關聯？

民進黨議員林智鴻指出，韓國瑜打從心底反民主，才會用「動亂」的字眼；更讓人感到憂心的是與中聯辦同調，有種隔海呼應的味道。

他說，韓國瑜一路以來都是說一套做一套，他說要對台灣的民主有信心，但當了市長就阻擋市民自由表達，如果真的當選總統，台灣豈不是要被他宣布宵禁或戒嚴？

黃捷在臉書貼文表示，韓國瑜竟然將香港人的行動稱為「動亂」，希望快點平息，甚至稱反送中是「暴力事件」，台灣人民絕對無法接受。

黃捷說，上次元朗事件滿身是血的記者、被打到趴下的孕婦，以及昨天被港警強扒內褲驅離的少女，這些對韓市長來說，都是動亂嗎？韓市長所謂暴力事件，難道指的是港人爭取民主自由的過程嗎？

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