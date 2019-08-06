韓國瑜白天缺席市政行程 晚上餐敘台中藍營議員

2019-08-06

韓臨時取消出席高醫記者會 黃昭順鞠躬致歉

〔記者方志賢、張菁雅、王榮祥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜假日拚選舉，昨天上班日，韓原訂出席高醫國際醫療多語人才培育專班記者會卻一變再變，最後未出席，逼得高醫校友立委黃昭順公開鞠躬致歉。相較之下，國民黨台中市議會黨團多位民代昨晚前往高雄與韓餐敘，韓國瑜還停留了一個多小時。

醫療觀光是韓國瑜就任市長後推動主軸之一，韓上週六在桃園啟動總統參選下鄉之旅，週日趕回高雄參加兩場活動後，再繼續拚選舉。韓原訂昨上午出席高醫國際醫療多語人才培育專班記者會，不料市府前天傍晚通知取消出席，改由高市府秘書長楊明州參加。

昨上午高醫記者會前三十分鐘，市府又通知韓要出席，高醫原本喊卡的歡迎儀式緊急集合；沒想到十分鐘後，市府又告知韓確定不出席，現場一片混亂。

楊明州致詞表示，市長身有要公，沒辦法親自出席，他感到非常抱歉，也代表韓國瑜致歉。國民黨立委黃昭順說，高醫是她的母校，她看到高醫迎接韓國瑜的陣容，很感謝學校；對於韓缺席，黃也與市議員黃柏霖一同鞠躬向高醫致歉，強調「市長不對的，都算我們兩人的！」

台中市議會國民黨團昨到高雄舉行「自強活動」，晚上在高雄漢神飯店餐敘，包括國民黨團書記長張瀞分等成員，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、立委顏寬恒、前台中市議長張清堂及三位無黨籍議員、兩位前議員均同行。儘管韓國瑜市政行程一變再變引發批評，韓昨晚也出席餐敘，韓國瑜、顏清標等人先在飯店樓上聊了一會才下樓。

張瀞分先致贈肉粽、太陽餅給韓國瑜，她說韓是國民黨一顆大太陽，並帶領來訪國民黨議員高喊「韓國瑜凍蒜！國民黨加油！」希望韓帶領所有國民黨立委全壘打。

媒體隨後被請出會場，韓國瑜大約停留了七十分鐘後先離開，只跟媒體說「大家辛苦了」。媒體追問韓是否有喝酒？隨行秘書說「都沒喝」。

顏清標等人同行 台中紅、黑派集合

顏清標則被問到台中紅、黑派在高雄集合，是否象徵地方派系團結？顏秒回應：「我們本來就很團結。」顏說，韓跟議員們針對地方議題交換意見，韓聽得很認真，庶民總統就是這樣。

媒體再問，王金平如果出來呢？顏清標說，「國民黨提名誰就支持誰」；會不會擔心藍營分裂？他回答「袂啦、袂啦（不會啦），再努力啦」。

「拚選舉有體力，做市政就沒空？」

台中綠營政界人士則戲稱，韓市長白天取消市政行程，晚上有空和台中派系大老及議員吃飯，難道「拚選舉有體力，做市政就沒空？」

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