台民黨成立大會 柯粉柯黑號召尬場

2019-08-06

〔記者沈佩瑤、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」，今天在台大醫院國際會議中心舉辦創黨大會，柯粉、柯黑在網路號召人馬要在場外拚場。據了解，柯文哲將請假三小時出席，而「學姊」黃瀞瑩等幕僚也會請半天假支援會議行政工作，加上柯組黨之事幾乎都由市府顧問蔡壁如操辦，藍綠台北市議員昨齊聲痛批柯「公器私用」，佔台北市民的便宜，名目張膽用市府資源在黨務上，要求蔡應先辭職。

議員批公器私用 要蔡壁如辭職

北市府副發言人柯昱安昨表示，蔡壁如顧問皆運用下班及休假時間處理政黨事務，與藍綠兩黨於各級政府服務的政務官相同，沒有公器私用問題，請勿兩套標準。

據了解，台灣民眾黨創黨大會預計早上十一點開放報到，柯文哲將在十一點半至下午兩點請假出席大會，市府發言人團隊包括發言人劉奕霆、兩名副發言人黃瀞瑩與柯昱安，以及部分媒體事務組成員或局處機要也會請假出席。黃瀞瑩已確定會加入台民黨。

不過，友柯議員林國成、鍾小平都稱不會參加。林國成說，自己當天有行程；鍾小平表示，柯文哲不邀政治人物，所以自己不會去。

至於黨綱核心理念，知情人士表示，對內是「民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢、永續經營」等普世價值，以及「台灣整體最大利益和人民最大福祉」，至於對外則會維護台灣主體。

針對市府顧問蔡壁如一邊領市府薪水、一邊又主導柯組黨之事，台北市議員簡舒培質疑，蔡壁如的工作不該包含組黨之事，應以市政為主，否則就應辭職，凡涉及處理黨務的市府幕僚也應如此，否則就是佔台北市民的便宜，這難道就是台灣民眾黨的價值嗎？

議員吳世正批評，如此明目張膽利用市府資源在黨務上，就是公器私用，柯過去已揩油四年，現在又搞一個黨來揩油，請他不要再說自己是正直誠信的人了，蔡壁如應辭職。

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