柯：蔡旁邊每個人都貪污 蔡：抹黑別人不會讓自己變乾淨

2019-08-06

〔記者蘇永耀、謝君臨、張菁雅／綜合報導〕台北市長柯文哲昨重批蔡英文總統雖沒有貪污，「但妳旁邊的每個人都貪污啊！」對此，蔡總統昨正告說，批評別人不會讓自己變好，抹黑別人不會讓自己變乾淨。柯市長只要提出證據，她就立刻送檢調偵辦。如果沒有證據，柯市長應該向他們致歉。

若無證據 柯須道歉

蔡總統並反問說，她也想問柯市長，如果有人不分青紅皂白，指控你身邊的人每個都貪贓枉法，柯市長能接受嗎？會不會要指控的人提出具體證據？

蔡總統昨晚透過臉書貼文反擊柯文哲指控。蔡表示，身為公僕，本應奉公守法。政府之中若有人犯錯，她會讓犯錯的人知道，在法治國家，必須面對法律責任。同樣的標準，如果沒有證據，她不是皇帝，更不是獨裁者，也不能隨意定任何人的罪。

蔡並以柯文哲二○一四年台北市長選前，曾在臉書寫下的「抹黑別人不會讓自己變乾淨，負面攻擊不會讓選舉往正面提升」原句奉還柯，做為柯批評的回應。

總統府發言人黃重諺也表示，污指總統身邊的官員或公務員，是必須肩負法律責任的。民主政治應正面發展，有貪污就檢舉，讓司法嚴查，若沒有證據，柯市長身為首都市長，任意用言語指控他人，這不是正面力量，這是政治文化的倒退。

柯文哲重批蔡英文「旁邊的每個人都貪污」，曾任柯文哲幕僚的總統府發言人林鶴明說，這樣講話對市長的大局一點幫助都沒有，只是讓更多理性的選民心冷，「更讓我們過去的美好，變成只是過去。」

曾任蔡英文幕僚的台中市議員黃守達也在臉書發起「小英身邊的人們吉起來」活動，表明「我是蔡英文身邊的人，我不貪污。開吉！」號召網友拒絕這種毫無證據的不實指控。

因柯文哲批評機場第三航廈一再流標，而與柯互嗆，並引發柯罵小英身邊人貪污的民進黨立委鄭運鵬，昨也透過臉書解釋說，第三航廈的設計，是馬英九時代開始進行本體營造工程，若機場公司對原始設計做太大幅度修改，可能也會衍生第二名要求異議廢標，這是為難之處。

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