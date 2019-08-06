賴清德現身U12觀賽 關切台南球場工程

2019-08-06

〔記者蔡文居、劉婉君／台南報導〕前行政院長賴清德週日晚間與友人到台南亞太棒球村觀看U12世界盃少棒賽台、日之戰，賴清德的子弟兵、市議員王錦德也陪同前往看球。王錦德表示，陪賴醫師去看球，賴原本就熱中棒球，彼此並未觸及任何政治議題，但賴相當關切球場工程，特別交代對亞太棒球村後續工程要嚴加督促。

賴清德在總統初選後不久，便前往美國及日本，一直到前幾天才回國。王錦德說，賴前院長與兩名友人前往看球，為台灣小將加油。由於亞太棒球村是賴擔任市長任內的重大施政建設，賴對於球場建設相當關切，也很滿意。

不過，王錦德表示，賴前院長看球時，發現球場外野外面與原先設計不一樣，要求對後續工程要嚴加督促。賴清德告訴他，亞太棒球村主球場外野外面原先設計是一片草坡，主要是要開放給買不到票的觀眾也可以在外野的草坡看球。但週日看球時，卻看不到外野草坡，賴懷疑是不是球場後來設計有變更，要求他進行後續追蹤。

對此，市府工務局表示，球場外野仍保持草坡型式，但因這次U12賽事，經使用單位評估後，考量球迷觀賽舒適度及場地人力管理配置，賽事期間暫不開放使用。因此外野外面有封起來，在球場內是看不到的。

另外，U12世界盃少棒賽雖已落幕，但比賽期間卻有溫馨的漏網故事，令人津津樂道。澳洲隊在善化棒球場對上以外卡身分參賽的斐濟隊，澳洲小選手們在賽前送給每位斐濟小朋友一副全新手套，讓場邊的觀眾與相關工作人員都相當感動，稱許這份超越勝負的友誼。

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