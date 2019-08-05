小英打國政牌 蘇揆亮9大政績

2019-08-05

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統力拚連任，近期積極透過社群宣傳執政成績。黨政人士表示，執政成績就是總統連任的最佳保證，自今年初至明年一月十一日大選，主要分為「除弊、興利、展望未來」三階段，如何在下個總統任期銜接前面執政成績的願景，將會是接下來國政呈現的主力，預計是從下半年到明年初選舉的重點。

蔡政府大打政績牌，行政院長蘇貞昌昨也於社群分享蘇內閣上任兩百天推動的重大政策及政績，包括守護國境、老車汰換、落實婚姻平權、減稅、農產外銷、托育新政、重罰酒駕、補貼租金、防堵豬瘟等九項，蘇揆強調政府未來也會「繼續衝下去！」

加快清理戰場 改革效益浮現

黨政人士表示，經過去年九合一選舉結果，今年初，政府順應民意、加快清理戰場，將不受歡迎的措施快刀斬亂麻。除了解決不受歡迎的政策，難免會面對的爭議政策，也快速讓它完成，例如年金改革和同婚專法。

至於年改等對選舉衝擊的效應是否可能延續影響到明年大選？黨政人士指出，這些改革措施早期陣痛難免，但意義或成效會逐漸浮現。

黨政人士表示，自五二○開始，蔡總統提出「三年有成」，過去許多長期政績將逐漸開花結果。例如農業政策、漁業防颱、口蹄疫拔針等；能源政策上，綠能成績也逐漸看得到。更重要的是，政府長期以來撐住台灣的經濟「非依賴」路線，強化與美國的關係，終於在中美貿易戰的歷史機運上，達成引資回流的新高峰。因此，國民黨總統參選人韓國瑜每每出言批評蔡政府執政，卻顯得沒什麼說服力，就是因為政府執政的成績逐漸開展。

對於下半年挑戰，黨政人士不諱言，私菸案對明年大選的衝擊不可大意。對於龐雜的政府機器，如何更通透和更加全面的掌握，是執政者挑戰。相信隨著執政經驗累積，越來越更能掌握過去的積習弊端、加以改革。

對於蔡總統提出團結「台灣派、中華民國派」論述，黨政人士指出，身為執政者的重大責任，是整合出社會的最大共識，將對抗外來獨裁政權的力量最大化。相對於國民黨的投降主義風格，過去許多淺藍的民眾，對於國民黨親中、放棄中華民國的路線也深感失望和不滿。在這樣的情況下，希望能結合保衛台灣的民眾的意識，匯聚最大支持，成為阻斷北京威嚇的重要力量。

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