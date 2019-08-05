立委欲修「營業秘密法」 台積電︰立意好 但刑度應審慎評估

2019-08-05

〔記者洪友芳、謝君臨／綜合報導〕民進黨立委趙天麟等人提出「營業秘密法修正草案」，明定若替境外機構從事「經濟間諜」，最重可處無期徒刑，全球晶圓代工龍頭廠台積電指出，很肯定立委提案欲修正「營業秘密法」，強化法案立意很好，有助保護業界的競爭力，但這次修法內容比美國、日本等先進國家還嚴，建議在刑度上應審慎評估，才不致造成不可預期的負作用。

修法有助保護業界競爭力

台積電舉例表示，美國對「經濟間諜」最高處刑十五年以下，日本為十年。

台積電強調技術自主，每年投入研發費用相當可觀，以去年為例，全年研發費用達二十八．五億美元，約佔總營收的八％；研發組織人數增達六千多人，此一研發投資規模與世界級一流科技公司相當，甚至超越許多公司。

台積電表示，營業秘密攸關台積電技術領先、製造卓越、客戶信賴等競爭優勢，這也是該公司能持續在晶圓代工稱霸全球的「秘密武器」；台積電內部實施營業秘密註冊系統，每年的註冊數量逐年增加，去年營業秘密註冊件數超過八千八百件，創歷史新高，今年預計成長十％，將超過一萬件。

此外，現行營業秘密法的罰則，區分為「境內」或「境外」使用所竊得的機密，後者的刑度、罰金均較重；交通大學科技法律研究所特聘教授林志潔認為，應設立「經濟間諜法」，以所竊取的機密是否涉及國家安全做為量刑考量。

林志潔表示，以境內、外區隔刑責並非良好作法，這在美國是兩條不同的罪，一是純粹竊取營業秘密，另一則是竊取的營業秘密涉及「國安」；因此，要加重刑度，必須要有一定國家或社會法益的侵害，畢竟是否有違反公平競爭，或影響國家經濟命脈、國安，可能和是否想在境外使用偷來的秘密，沒有必然關聯。

林志潔強調，侵害個人法益的，為告訴乃論罪，這是合理的，但假如侵害的是國家或社會法益，則應為非告訴乃論罪，意即不能撤告。

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