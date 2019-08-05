提案修營秘法 經濟間諜最重判無期

2019-08-05

〔記者謝君臨／台北報導〕有鑑於「經濟間諜」行為侵害我國產業甚鉅，自二○一三年「營業秘密法」刑罰化迄今，已造成我國經濟損失超過一千七百億元，為保障國家產業發展與經濟安全，民進黨立委趙天麟等人提出「營業秘密法修正草案」，明定若替境外機構從事「經濟間諜」，最重可處無期徒刑、一億元以下罰金，並就不同犯罪行為態樣數罪併罰。

根據調查局統計，從二○一三年至去年底，調查局共移送八十九案涉犯營業秘密法案件，企業估算損失逾一千七百億元，換算下來，平均每案損失約二十億元，罪魁禍首九成為中國廠商，對我國經濟、國安均造成重大危害。

趙天麟提案指出，過往均認為經濟領域與「間諜活動」無涉，或應屬民間行為，但中國在獲取經濟或產業的目標與利益時，國家機關隱身在後，或以政府部門、情報單位提供協助，或直接介入主導，危及我國社會的整體經濟發展；在「美中貿易戰」下，我應有效提高營業秘密的刑責，達到嚇阻作用。

美中貿易戰下 達嚇阻作用

現行營業秘密法將洩密行為區分為境內、境外，在境內罰則部分，為五年以下徒刑或拘役，得併科一百萬元以上一千萬元以下罰金；境外部分則規定，意圖在外國、中國及港澳使用，而犯竊取、侵佔、重製、洩漏營業秘密者，處一年以上十年以下徒刑，得併科三百萬元以上五千萬元以下罰金。

草案則針對境外洩密部分加重罰責，明定「經濟間諜」行為，是替境外機構蒐集、刺探、交付或傳遞營業秘密相關的資訊、檔案或物品；違者處無期徒刑、十年以上徒刑，得併科三百萬元以上一億元以下罰金；且應就不同行為態樣數罪併罰。

趙天麟表示，除經濟與產業面的考量外，更應將「經濟間諜」行為視為國家法益的侵害，非僅為經濟犯罪態樣；因此，草案不僅修正刑度，並明定應就相關行為數罪併罰，例如洩漏營業秘密予境外機構未遂，但該行為著手前有不法重製或竊取等行為者，應就行為態樣與保護法益不同而加以論處。

對此修法，民進黨立委何志偉表示贊同；立委賴瑞隆指出，怎麼樣的刑度、罰金比例是合理的，這部分還須經審慎討論，取得平衡點；民進黨立法院黨團總召柯建銘則說，目前營業秘密法修法還包括「偵查中保密令」，至於「經濟間諜」的刑度及罰金是否提高，須考量罪刑相當原則，這部分還須經黨團研議。

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