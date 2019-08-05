假日拚選舉 韓取消今天市政行程

2019-08-05

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府昨傍晚更新市長韓國瑜預定行程，原定今（五日）上午出席高醫國際醫療多語人才培育專班記者會，改由秘書長楊明州代表出席，引發外界關注是否體力有問題？

改由秘書長代表出席

高市新聞局指出，市長今天因另有行程安排，所以今天上午委由秘書長代表出席，與體力沒有關係，請外界不必做不必要的聯想。

市府：韓另有行程安排

高市府昨傍晚突更新韓國瑜市政行程，原本五日上午九點半將出席高醫國際醫療多語人才培育專班記者會，改由秘書長楊明州代替出席。

被疑是否體力有問題

由於醫療觀光是韓國瑜就任市長後推動主軸之一，突然缺席引發外界議論，由於他前天在桃園啟動總統參選下鄉之旅，昨又趕回高雄參加兩場活動後再繼續拚選舉，被質疑行程太密集、體力出問題？

記者會安排在高醫，主要是配合高市府醫療觀光政策，與高醫共同辦理國際醫療多語人才培育專班，免費培訓在台外籍學生與新住民，學習簡易慣用的醫學詞彙，結訓後提供在醫院工讀、或當翻譯志工的機會。

被酸有沒有上班都一樣

韓國瑜三日在桃園造勢，四日趕回高雄出席陸戰隊校友餐會時，傳出自曝前一晚「幾乎不支倒地」，卻又在現場舉杯共飲，餐會後又立刻北上，五日卻取消原定市政行程，遭網友質疑「假日選舉，平日休息」，還有網友酸「可能是為響應香港罷工！」「六日造勢、禮拜一放假，好好喔」、「有沒有上班都一樣啦」。

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