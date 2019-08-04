張嘉郡上陣張家整碗捧？張麗善：民意決定

2019-08-04

〔記者黃淑莉、鄭旭凱、詹士弘／雲林報導〕國民黨主席吳敦義前天親自協調後，雲林縣第一選區（海線）下屆立委將由前立委張嘉郡出馬，雲林農田水利會長林文瑞說，「成事不必在我」，會支持張嘉郡；至於外傳競爭對手可能用「張家整碗捧」作為攻擊，雲林縣長張麗善強調，沒有什麼整碗捧，選舉是要經過民意洗禮，交由選民決定。

決定退讓支持 張麗善肯定林文瑞

林文瑞繼禮讓前縣長張榮味胞妹張麗善選縣長，再答應禮讓張榮味的女兒張嘉郡選立委，林文瑞昨天參加虎尾農工校友會表示，既然黨主席已經開口了，誰參選就由中央統籌規劃，他會團結全國農會系統支持國民黨總統和立委選舉，也會支持張嘉郡參選，絕不會有分裂的問題，感謝他的支持者，但為了地方圓滿和勝選，個人榮耀不必擺第一，還是會以大局為重。

張麗善指出，林文瑞也是全國農田水利會總會長，整個立法院十多年來都沒有真正了解農民的人，所以大力推薦他成為農民代言人，在中央有熟悉的人幫忙農、漁會及農田水利會推動法案，林會長是最適合人選、也是最棒人選。

吳敦義勸進參選 謝淑亞：未接獲通知

對於外界質疑「張家整碗捧」，張麗善強調，沒有什麼整碗捧，這是要經過民意洗禮，沒有能力、熱情、為民服務的心，選民也不會支持，交由全民決定。

至於雲林第二選區（山線）立委人選，吳敦義近日將約見雲林縣副縣長謝淑亞，勸進她參選；謝淑亞表示，參選立委並不在自己的人生規劃當中，也從來不積極爭取什麼機會，目前沒接獲黨主席約見的通知，是否接受勸進？「等事實發生時再考慮吧！」

卓榮泰來喬海線參選人 黨部否認換將

民進黨主席卓榮泰今天將到雲林北港武德宮參拜，地方傳出可能是來喬海線立委參選人選，可能再由現任立委蘇治芬披掛上陣尋求連任。不過民進黨雲林縣黨部表示，民進黨有嚴謹的提名機制，除非已通過初選的許忠富本人表態不選，否則不可能換人。

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