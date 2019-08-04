韓跑大選行程 陳其邁︰part time市長

2019-08-04

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院副院長陳其邁昨指出，高雄市長韓國瑜啟動總統大選行程後，本來是part time候選人，恐怕以後會變全職候選人，市長也大概剩下part time，心已不在這裡，人在不在這裡都是其次。陳其邁形容韓國瑜是一根蠟燭兩頭燒，候選人跟市長可能都無法做好。

指韓心已不在 以後恐變全職候選人

高雄市長韓國瑜週六日到外縣市拚選舉，行政院副院長陳其邁昨天則回到老家高雄、參加台灣肝臟學術基金會廿週年慶，除了闡述他曾參與防治Ｃ肝的工作歷程，也向基金會全體成員及與會醫師長期為台灣醫療的付出表達敬意。

被問及對韓國瑜啟動總統大選行程看法，他認為韓國瑜本來是part time候選人，恐怕以後會變全職候選人，市長也大概剩part time，心已不在這裡，人在不在都是其次。

韓假日跑外地平日常神隱 陳：難落實市政

他表示選舉工作耽誤高雄施政在所難免，因為很多高雄重大建設，都需要全職、且心在高雄的市長全力拚，他覺得事已至此、多說無益，天佑高雄。

他進一步指出，花那麼多時間週六、日在外地跑來跑去，週一到週五又常神隱，推斷韓國瑜可能體力有所不支，他覺得身體固然重要，市政與市民的權利也很重要。

他直言韓國瑜是一根蠟燭兩頭燒，恐怕總統候選人做不好，市長工作也因而分心，想要落實市政恐怕會很困難，這會是市民的損失、市民的遺憾。

除了陳其邁，衛福部長陳時中、次長何啟功、高市衛生局長林立人，昨晚都出席晚會向基金會致意。

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