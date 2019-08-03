誰最接近理想總統 柯文哲秒答郭台銘

2019-08-03

昔日曾罵鴻海「財大氣粗」

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲昨接受節目專訪時，被問及蔡英文總統、高雄市長韓國瑜與鴻海創辦人郭台銘，誰最接近他心目中理想的總統樣貌，柯文哲秒答「郭台銘啊，毫不猶豫啊！」還說「其他兩個大概會怎樣，心裡有數」。

柯文哲說，選總統要看過去史，「如果過去每一條生意都失敗，你要做什麼」，但郭在中國大陸生意太大了，建議郭「賣掉算了」、「這樣大家會安心一點」。

柯文哲昨天在市府員工親子日活動場合受訪時，被問到自己參選總統的關鍵，是否與郭台銘有關？柯說，「跟所有人都有關」，每個候選人要說服台灣民眾，為何他來當會更好？如果蔡總統繼續做或韓國瑜來做會怎樣？「菜包跟草包」是他的想法，蔡、韓得說服選民，他們不是菜包、草包，「但是到現在為止，坦白講，我個人的感覺是毛毛的」。

傳與郭有心結 柯：小細節會忘掉

台北市政顧問蔡壁如昨晚接受台視直播訪問時則說，選總統的人選，柯暫時沒有設定是自己，如果最後搞到柯會出來選，都是執政的民進黨逼的，為什麼把台灣政治搞成今天這個地步。

郭台銘辦公室發言人劉宥彤前天上廣播節目專訪時，認為郭柯之間有心結；對此，柯文哲受訪說，人活在世界上，當然會有各種心結，「我們這種大風大浪的，有什麼小細節，也會忘掉或不太在意。」

回溯過去，郭、柯應是為了「三創生活園區案」互嗆萌生心結。二○一四年柯文哲剛上任台北市長時，質疑鴻海旗下三創公司標得「台北資訊園區」BOT案，權利金過低，下令徹查標案；鴻海集團則登報、限市府四十八小時內上網公布所有得標文件、暫停園區工程等大動作回擊。

未料柯文哲再罵鴻海「財大氣粗」、「財團怎麼可以如此囂張」，還說「我選舉沒拿過你的錢，我沒有欠你」。直到二○一五年二月，郭台銘兒子郭守正到市政府拜訪，雙方才有和緩。

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