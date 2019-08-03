「誰取消、誰打壓」 冰協交代不清

2019-08-03

傳中國利用2022北京冬奧要脅

〔記者鍾麗華／台北報導〕滑冰協會上月廿三日對外聲稱「二○一九年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站」主辦權遭取消，但究竟是「誰取消、誰打壓」卻交代不清，秘書長吳奕德僅稱有「隱形的國際壓力」。據指出，吳在跨部會專案小組坦言，中國以二○二二年北京冬奧參賽權為威脅，因擔心影響選手參與冬奧的權益，才隱瞞不對外說明。吳奕德昨拒絕受訪，僅表示等比賽完再說。

中國取得二○二二年冬季奧運的主辦權，北京將成為全球第一個既辦過夏季奧運、也辦冬奧的城市。中國國家主席習近平今年二月考察北京冬奧會和冬殘奧會籌辦工作時表示，「辦好北京冬奧會、冬殘奧會，是黨和國家的一件大事。」

花式滑冰一向被視為「冬奧之王」，據中媒報導，為了更能專注準備二○二二年北京冬奧，中國滑冰協會決議取消與國際滑冰總會（ISU）合辦二○一八至二○一九年間的賽事。北京對於台灣拿到亞洲公開國際經典賽的主辦權也有意見。

據了解，對於冰協案，教育部跨部會專案小組上月廿六日邀集外交部、內政部、陸委會、體育署與滑冰協會開會檢討，吳奕德也參與前半場會議。在專案小組要求說明時，吳才鬆口，「隱形的國際壓力」是來自中國打壓。對於是否中國要求他「封口」、對外不能提中國施壓？吳未做解釋。

冰協應清楚說明遭打壓原委

相關官員認為，冰協應清楚對國人說明遭中國打壓的原委，而不是自我設限，為了個人、少數人的利益與參賽權，就這麼「私了」，置國家主權於不顧，「難道中國要求參加北京冬奧的台灣選手認同『一國兩制』，我們為了選手參賽權，就要支持『一國兩制』嗎？」

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