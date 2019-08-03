《國民黨立委選舉雲林第一選區兩強相爭》吳敦義出手協調 林文瑞退、張嘉郡上陣

2019-08-03

〔記者施曉光、鄭旭凱、廖淑玲／綜合報導〕原本讓國民黨棘手的雲林縣兩個立委選區提名問題，在國民黨主席吳敦義昨天親自出手協調下，終於拍板。其中原本全國農田水利會長林文瑞、前立委張嘉郡相爭不下的海線第一選區，林文瑞應允吳的請託，幫忙未來全國性輔選任務，同意退出區域立委選舉，由張出馬；山線第二選區，黨中央屬意雲林縣副縣長謝淑亞披掛上陣，吳敦義預定五日約見謝勸進參選。

林將幫忙全國性輔選 可能列不分區

雖然林文瑞放棄參選區域立委，但黨內一般認為，林文瑞做為全國農田水利會長，過去在對抗民進黨政府推動農田水利會改制與其他政策立場上，全力配合幫忙動員，又具有黨中央農田水利工作會主委的身份，再加上國民黨已有三屆不分區立委沒有農、漁、水利系統背景的代表，因此未來很有可能被列入不分區提名名單。

黨內人士認為，林文瑞是全國十七個農田水利會選出的全國總會長，又是黨中央農田水利工作會主委，未來還要負責籌設總統大選的農會、漁會及水利會系統全國後援會組織，代表性與接受度應該都足夠。

二選區藍屬意謝淑亞 綠由劉建國爭連任

吳敦義昨在國民黨副主席兼秘書長曾永權、組發會主委李哲華陪同下，召集雲林縣長張麗善、縣黨部主委許宇甄與林文瑞在中央黨部協調，確定未來藍營在雲林縣的選戰佈局。

綠海線許忠富初選勝出 蘇治芬傳再選

民進黨下屆立委提名方面，山區確定由現任立委劉建國爭取連任，海線地區由前麥寮鄉長許忠富贏得黨內初選，可望獲得提名，不過早先曾宣布不再競選連任的現任立委蘇治芬，外界仍傳聞，不無回鍋參選的可能。

傳入柯家軍？前立委王麗萍否認參選

另外，台北市長柯文哲積極籌組台灣民眾黨，外界傳出雲林縣會推出第三黨立委候選人，日前柯拜訪雲林幫忙安排行程的前立委王麗萍被點名，但王昨天鄭重否認參選，但強調一定支持藍綠之外的總統候選人。

王麗萍表示，台灣政黨輪替多次，但台灣藍綠兩黨政治已經病入膏肓，第三勢力在現有選制下無法生存，唯有藍綠裂解，人民才有機會奪回主權，不再受兩黨惡鬥與派系分贓宰制，所以她全力支持柯文哲組黨。至於她個人會不會再參選立委？王麗萍發表聲明鄭重否認，重申她全力投入第三勢力總統候選人輔選，個人決不參選二○二○立委選舉，並結合台灣社會有志之士推動「憲法內閣制」、立委席次增加為二二五席，為國家機器運作提供新思惟，擴大政治權力的參與。

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