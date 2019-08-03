文山一、二分局將合併 議員批柯文哲無視民意

2019-08-03

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲二○一五年一月廿九日裁示專案合併台北市警局文山第一分局、第二分局，未來景美地區少一個分局，每年省五百萬元人事費，被文山區里長、多位台北市議員齊聲反對擱置，議員們近日發現，柯竟無視民意，偷偷摸摸、暗度陳倉，今年六月廿六日向警政署送出合併核備計畫，最快明年一月，位於景美夜市旁的第二分局將被併掉。

最快明年1月 第二分局將被併掉

台北市政府副發言人黃瀞瑩回應，整併派出所一直是市長柯非常關心的政策之一，期待能夠調整每個派出所的警力，讓警察人員能夠更有效率地執勤，整併過程中也會廣蒐民眾意見，未來市警局也規劃舉辦公開說明會，聽取在地聲音後再進行後續規劃。

簡舒培︰市府及警局 偷送合併計畫

議員簡舒培指，市府及警察局六月廿六日偷偷地向內政部警政署送出合併核備計畫，無視民意；警政署七月廿五日回文，指市府應對文一、文二合併後，治安、交通、為民服務狀況進行完整衝擊評估，顯見連警政署都認為合併案草率、缺乏規劃，把文山區民眾治安、交通安全視為白老鼠。

王欣儀︰難道這是柯主張的公開透明？

議員王欣儀表示，市府迄今還未清楚說明能否克服解決地方疑問，合併急迫性在哪？針對市警局表示「合併後，部分內勤警力將移至外勤」，她則質疑為何不直接做人員調整？有必要興師動眾合併？一直堅決、力推此案的幕後黑手到底是誰？柯市府做事習慣偷偷摸摸，暗度陳倉！不顧民意反彈，難道這是柯主張的「公開透明」？

里長︰景美少一個分局 恐造成治安隱憂

前天協調會上，文山區里長聯誼會會長吳祚榮批，市府不管基層聲音，傷害民眾情感。興豐里里長余鴻儒質疑，此案先前已被擱置，為何重啟？沒經地方溝通，只會讓木柵、景美居民更對立！景行里長劉竹英擔心，當地有十多家銀行、銀樓，屬文山區「金融重鎮」，景美地區少一個分局，只剩木柵路二段第一分局，恐造成更大治安隱憂！

議員徐弘庭說，省五百萬元代價是快打部隊反應變慢，員警升遷管道變少、行政業務加倍；民眾安全不能用成本計算。議員苗博雅說，兩分局編制有歷史淵源，地方民眾也反映疑慮，市府應提出評估報告向民眾說明。

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