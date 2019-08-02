請辭氣爆自救會長 陳冠榮批藍營 刻意操作氣爆善款

2019-08-02

〔記者黃佳琳、黃旭磊／高雄報導〕高雄市氣爆屆滿五年，自救會長陳冠榮於紀念會思念亡父，痛哭失聲。擦乾眼淚後，陳冠榮昨凌晨在臉書發文說明自己為何流淚，他說，這段時間一直被紅媒和藍營抹黑，出於長久的無奈會請辭自救會長和善款委員會委員，並送給國民黨議員們一句話，「拜託快點把氣爆善款使用統統送檢調」，省得他們每次只有到了要選舉時，才突然想弄懂貪污的定義。

紀念會思念亡父痛哭 罷韓遭韓粉攻擊

陳冠榮的父親為前鎮區前竹東里長陳進發，五年前氣爆當晚，熱心幫消防隊送水不慎命喪現場，而陳冠榮事後發憤圖強，擔任自救會長為災民發聲。

陳冠榮表示，自從去年韓國瑜崛起後，以韓為主體的國民黨籍市議員開始「炒冷飯」，刻意操作氣爆善款使用不當、疑似貪污等攻擊前朝。陳冠榮多次站上火線，竟被韓家軍和韓粉攻擊為陳菊同路人，但陳冠榮認為， 「努力了五年，幫災民爭取了超過八億的金錢，我很對得起我爸了！」

選舉到了藍營就扯貪污 陳：送檢調調查

陳冠榮說，從今天開始，他就是「前」八一氣爆自救會長，畢竟要罷韓屬於個人的政治主張，老是掛著一個名號要解釋很麻煩；他要送給國民黨議員們一句話，「拜託快點把氣爆善款使用統統送檢調」，你們看不懂中文、搞不懂流程、不知道法規沒關係，自己相信檢察官、法官都懂，省得你們每次只有到了要選舉時，才突然想弄懂貪污的定義，每一年到兩年選舉前固定發作一次，選舉完又統統變好，比鬧鐘還準時。

晚會挨批變造勢大會 韓：外界唱衰

而市府為氣爆舉辦五週年晚會，遭Wecare高雄團隊批評災民沒上台，變成造勢大會，且預算超過百萬元，不知花到哪裡去，對此韓國瑜抨擊外界唱衰，稱整場表演看到淡淡的哀傷，沒有政治味道。

新聞局長王淺秋說，有顏色的團體稱經費上百萬元，絕對沒有，大概是五十萬元左右，至於家屬沒上台，是因主辦單位詢問沒意願，市長趕快下來握手致意，並不是高高在上。

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