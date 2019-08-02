工程弊案涉貪、收回扣 前琉球鄉長陳隆進判22年 洪大姊洪慈綪判12年

2019-08-02

〔記者李立法、陳彥廷／屏東報導〕屏東地檢署前年偵辦琉球鄉多起工程弊案，將前任鄉長蔡天裕、陳隆進以及廿多位公所職員、包商起訴，包括前縣議員洪慈綪及夫婿黃志威；屏東地院審理後依貪污治罪條例判陳隆進廿二年徒刑，洪、黃兩人各十二年徒刑，三人均褫奪公權五年，蔡天裕則獲判無罪。可上訴。

洪︰一定上訴 捍衛清白

針對判決，洪慈綪再度否認涉貪，重申從不過問丈夫的業務，一定上訴捍衛清白。

陳隆進二○一四年當選琉球鄉長後，屏東地檢署認為他賄選提起當選無效之訴，陳隆進在判決定讞前辭職又投入補選，竟再度當選，但屏檢又發現他涉及多起工程弊案，傳喚到案後聲押獲准。

官司纏身的陳隆進去年推出兒子陳國在接棒參選鄉長，獲高票當選；屏東地院審理後，認為陳隆進涉貪事證明確，依法判刑。

因「廣大興」案聲名大噪的「洪大姊」洪慈綪，二○一四年當選屏東縣議員後也因涉嫌賄選，被屏檢提起當選無效之訴，但法院判決洪勝訴；洪慈綪夫婦又因涉及琉球鄉工程弊案被約談，夫婿黃志威被羈押，洪五十萬元交保。

屏檢認定夫婦倆涉嫌收受工程回扣而起訴，並建請從重量刑，洪慈綪去年尋求連任失利，屏東地院前天宣判洪、黃兩人各十二年徒刑，並沒收犯罪所得三百六十萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法