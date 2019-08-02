私菸案速偵速結 先鎖定今年兩次出訪

2019-08-02

〔記者錢利忠／台北報導〕國安特勤私菸案持續延燒，至今被傳喚的特勤及華航職員，加總已破百人。根據華航清查的資料，國安訂購免稅菸的陋習，可回溯至十三年前的扁政府時代；據悉，因明年一月將舉行總統大選，為避免偵辦節奏受外界干擾及影響選情，檢調將聚焦扣案事證較明確的今年度兩次出訪專案，速偵速結，「前朝」陋習不排除之後另分他字案續查。

前朝「陋習」他字案續查

全案被告現有十四人，特勤軍士官佔十人，除遭羈押禁見的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉外，其餘八名士官分別被諭令廿萬至五十萬元交保，另四名被告均為華航人員，包括羅雅美、邱彰信、黃川禎及于堯。

吳宗憲、張恒嘉於七月廿三日遭羈押迄今，首次押期至九月下旬期滿。依刑事訴訟法一○八條規定，羈押被告，偵查中不得逾二月；延長羈押期間，偵查中不得逾二月，以延長一次為限。換句話說，在押的二人如被檢方認定有延押的事由，偵結前最長可羈押四個月，屆時將邁入十一月下旬，離選舉剩不到兩個月。

回顧檢調偵辦進度，案發至今不滿半月，天天都有大規模的傳喚行動，已迅速偵訊超過一百人，展現不可思議的查案效率，就是為了達成檢察總長江惠民所下令「迅速偵辦」等指示。

因特勤運用通關禮遇運送私菸為長年陋習，蔡政府前手的馬、扁時代，甚至可能更早以前就已存在。江惠民曾向前來拜會的國民黨立院黨團承諾，會儘速偵辦且「偵辦沒上限」，但也強調「證據到哪就辦到哪」。

按照北檢歷來偵辦矚目案件的經驗，不排除是要趕在二名在押被告首次押期屆滿前結案。至於陸續被外界揭露的「前朝」特勤弊端，可能如北檢當初偵辦大巨蛋案的模式，先起訴一部分被告，最關鍵的大咖則另分他字案續查。對此，北檢表示，辦案節奏不受外界影響，偵查進度不便透露。

北檢偵辦私菸案雖持續向華航及國安局等情治單位調閱資料，但據悉，即使檢方取得馬、扁時代所有私菸案的舊資料，為了在法庭上論述被告有罪，也需耗時拼湊證據，且可能面臨證據滅失或證人不復記憶等變數，北檢要趕在大選前查完恐有難度，因此可能會分次偵結。

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