柯文哲在市府宣布組黨 議員痛批公器私用

2019-08-02

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨早在台北市政府大樓十一樓的吳三連廳開記者會，宣布籌組台灣民眾黨事宜，且由北市府副發言人黃瀞瑩擔任主持人。北市議員對此痛批柯文哲「黨政不分、公器私用」，市政大樓場地租用規定「不得從事選舉、政黨及政論性活動」，這種只許州官放火、不許百姓點燈的作法，令人質疑台北市政府未來將淪為台民黨總部。

「北市府恐淪台民黨總部」

根據「台北市市政大樓及市民廣場場地租借申請作業說明」，第五項「使用限制」的第一條就明文規定：「不得涉及選舉造勢、政黨黨務及政論性活動」。

台北市議員吳沛憶昨在臉書指出，柯的記者會內容是政黨活動，與市政無關，卻在上班時間動員市府人員，且已查明市府相關人員並未請假。此外，記者會地點吳三連廳未開放社團借用，任何政黨依規定不能使用，「請問柯市長今天是以什麼名義使用？」「是否濫用市府資源從事政黨活動？」

吳沛憶說，經查證，就連開放社團借用的市府大樓一樓場地，都明訂「不能從事政黨活動」，為何專供公務使用的會議室，竟可從事政黨活動？吳痛批，柯文哲市政、黨政不分，利用市政資源從事政黨活動，涉及行政濫權，相信也不是市長所說的「好的政治文化」。

北市府：聯訪空間不夠才換地點 絕無濫用行政資源

北市府副發言人柯昱安解釋說，柯文哲每天固定接受媒體聯訪，昨原本安排在市府中央區的連通道，因到場媒體超過卅家，基於體恤記者，將受訪地點改在吳三連廳，單純因空間不夠使用，絕無濫用行政資源，請外界不需要擴大解讀。

由於籌組政黨程序繁雜，外界也質疑柯文哲動用市府人力從事個人黨政事務，柯幕僚對此三緘其口，一律推說是柯的心腹、市府顧問蔡壁如在處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法