林昶佐退出時力 挺蔡英文連任

2019-08-02

稱無法膠著於黨內路線問題 決以無黨籍拚立委選戰

〔記者彭琬馨、鄭瑋奇／台北報導〕時代力量創黨元老、立委林昶佐昨召開記者會宣布退黨，將以無黨籍身分參選連任台北市中正萬華區立委。林昶佐說，雖然在黨內多次提出討論路線問題，卻都未能達成共識，在台灣關鍵大選只剩五個月的情況下，他無法膠著於黨內路線問題，盼他的離開能帶給時力改變的契機。

黨主席邱顯智：全力挽留

黨主席邱顯智也召開記者會表示，對林的決定非常難過，會盡一切努力挽留。時力立委黃國昌也說，支持黨中央慰留林昶佐的決定。

林昶佐昨在立法院召開記者會，一開頭就說，即刻退出時代力量，以無黨籍身分投入二○二○年中正萬華區的立委選戰。這段時間他與同黨立委洪慈庸一樣憂慮，對黨的路線問題反覆討論很久，卻一直無法獲得共識。

林：基於國家利益 須支持蔡總統

林昶佐表示，昨天上午他在決策會中也提出類似看法，要求黨中央應認同這樣的方向，不能一直困在路線問題中，但「若我的路線沒辦法說服黨，我當然應該繼續往自己方向前進」。

林昶佐說，他與時代力量針對路線、總統候選人的辯論，其中有一題是關於因為國家利益，必須支持蔡英文總統，他不清楚支持蔡總統捍衛國家主權，同時也嚴格監督，「這立場四年前是這樣，現在有什麼不能說的」。

談及身為創黨元老卻選擇退黨，林昶佐一度哽咽說不出話，他表示「非常難過」，希望自己的離開，能促成時力真正面對這些問題。

被問及是否會加入台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨、民進黨或其他政黨？林昶佐表示，目前沒有考慮加入其他政黨，當前最重要的是在每個選區找出最強的候選人，與國民黨對戰。

黃國昌昨也被問到，是否擔心柯文哲組黨衝擊時力立委選情？黃表示，他不擔心，對很多年輕人及理性選民來講，選擇的是人才與價值，雖然柯有其個人魅力，但組成政黨後，還是要看推派的人才與提出的不分區名單。

時代力量原有五席立委，高潞．以用違反利益迴避，遭紀律委員會決議停權、建請黨代表大會除名，未來恐失去不分區立委身分，且時力無法遞補；林昶佐昨又宣布退黨，時力未來可能僅剩三席立委，分別為黃國昌、徐永明與洪慈庸。

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