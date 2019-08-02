北市公館地下道「藍儂牆」 申請重現未獲准

2019-08-02

〔記者郭安家／台北報導〕台灣民眾聲援香港反送中運動，上個月廿六日在北市公館地下道張貼各式留言小紙條，效法香港街頭的「藍儂牆」，聲援香港，但兩小時後遭台北市新工處拆除，卅一日又在西門町發起藍儂牆也遭清除。台北市議員邱威傑等十名議員向市府申請路權，盼可使用台大公館地下道，今起至八月廿一日讓「藍儂牆」重現；豈料新工處昨指出，僅核准集會遊行路權申請，未同意地下道。

新工處︰僅核准路權申請 未同意地下道

貼滿便利貼的「藍儂牆」，是香港「反送中」運動的重要象徵，有網友七月廿六日晚間在台北市公館地下道架設「藍儂牆」，引起不少路人駐足留言，因活動未申請，兩小時後，遭台北市政府拆除。

新工處指出，議員申請集會遊行的路權，只開放平面道路，未同意使用地下道，至於申請項目是要表達意見，不清楚實際作為，且有申請八月二日至十五日的路權，其中二日、三日、六日、七日已核准，其他日期還在審理。

對此，邱威傑辦公室表示，七月卅一日與新工處等單位開會，討論合適意見表達區及地點，雖天橋地下道為新工處管轄，但新工處認為於法無據、無法接受直接申請使用，決定依循正常管道申請路權。

邱威傑辦公室︰申請周邊道路 應可使用地下道

邱威傑辦公室指出，每名議員辦公室都是透過「台北市路權申請網」，申請新生南路及羅斯福路的路權和合法集會權利，依照新工處說法，天橋地下道屬於道路附屬設施，申請周邊道路且核准，就可合法使用該路段覆蓋的公館地下道。

邱威傑在臉書指出，每名議員辦公室各自負擔數日活動申請與保證金支付，取得台大附近地下道（新生南路與羅斯福路口） 八月二日至廿一日的使用權；由議員共同申請的「藍儂牆」，也是市民自由表達意見的地方，並交由「香港邊城青年」管理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法