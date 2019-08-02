北市教育局長曾燦金搶入黨 多數首長態度保留

2019-08-02

〔記者蔡亞樺、蔡思培、沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，潛在黨員浮出檯面，「友柯」北市議員鍾小平、親民黨議員林國成、前新北市議員李婉鈺，皆表達願入黨，甚至披上「台民黨」戰袍爭取參選立委；北市教育局長曾燦金「搶頭香」，在市府局處首長之中，率先表明「一定入黨」，多位首長與幕僚則態度保留，去年曾參選北市立委的「柯家軍」前北市觀光傳播局長陳思宇曖昧表示，「對的人放在對的位置上，沒什麼不可能」，暗示入黨可能性極高。

搶立委 陳思宇、賴香伶、黃瀞瑩被點名

柯文哲將在八月六日召開「台灣民眾黨」創黨大會，搶攻國會不分區、區域立委席次，陳思宇、勞動局長賴香伶、北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩、前社會局長許立民等人都被點名。

陳思宇昨受訪時說，大家都期待有第三個選擇，相對於國民黨親中、民進黨反中，台民黨走中間路線，愛台路上不會缺席，「愛台不反中」是台灣民眾黨給大家的第三個選擇，而柯最重要的三大理念，包括民意、專業、價值，入黨前必須認同。

是否入黨參選立委，陳思宇說，以黨的立場來講朋友要多、敵人要少，知心、真心的幾個就夠了，要思考政黨如何吸引更多專業人才，她強調，對的人放在對的位置上，沒有什麼不可能。

在市府首長中，昨僅曾燦金表態入黨，他說，台灣像柯這樣的政治人物很少，「一定入黨」；賴香伶表示，是否會入黨、選不分區立委，她都沒有想過。獲柯破格拔擢的北市文化局長蔡宗雄說，第三勢力進入國會樂見其成，而他從未加入任何政黨，因此要審慎思考。北市觀光傳播局長兼市府發言人劉奕霆僅說，對市長組黨樂見其成。

台北市副市長蔡炳坤則表示，任何人加入任何政黨，一定都會先全盤了解整個黨，例如黨綱等等，經過思考如果可以認同，當然可以加入。

國民黨籍的柯文哲幕僚李縉穎僅低調表示，之後就知道了。民進黨籍市府顧問周榆修則說，先看過黨綱再說。民進黨籍的北市民政局長藍世聰、民國黨籍的客委會主委徐世勳因人在國外，至截稿前未連繫上取得回應。

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