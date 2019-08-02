柯文哲組黨搶攻立委 打亂藍綠時力布局

2019-08-02

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨衝擊時代力量選票，引發連鎖效應，時代力量陷入「大綠小綠」矛盾，時力第五選區（中正、萬華）立委林昶佐揚言退黨，以無黨爭取連任，而被國民黨註銷黨籍的台北市議員鍾小平昨表態入台民黨，恐搶食柯票源，讓林陷入苦戰。而第二選區（士林、大同）除國民黨、民進黨，同樣角逐該區的親民黨不分區立委陳怡潔昨也留伏筆，指可與台民黨「合縱連橫」，恐將對國、民兩黨參選人造成威脅。

第一選區 陳思宇、李婉鈺可能合作台民黨

盤點台北市八個選區，第一選區（天母、北投）民進黨立委吳思瑤，面臨國民黨提名的議員汪志冰，雖然無黨籍議員陳建銘放棄競選，可能加入台民黨的「柯家軍一號」陳思宇或許接棒，再加上有意競選該區立委的新北市議員李婉鈺，昨也表示考慮跟台民黨合作，「會有非常大的可能性」，戰局將更加激烈。

第二選區 何志偉對孫大千 陳怡潔親台民黨

第二選區（士林、大同）現任立委為民進黨何志偉，國民黨則提名前立委孫大千。親民黨不分區立委陳怡潔昨說法則較為保守，她主張「下架民進黨、下架何志偉」；她仍對台民黨遞出「橄欖枝」，指台民黨與她顧民生的競選核心一致，如何合縱連橫是個方向，但是要翻轉民眾生活，並非是西瓜偎大邊尋求認同感，未來有無限可能，不會自我局限。

第三選區 蔣萬安選情穩定 其他尚無人選

至於第三選區（中山、松山）現任國民黨立委蔣萬安選情較為穩定，目前民進黨、第三勢力無人浮上檯面。

第四選區 高嘉瑜挑戰李彥秀 稱柯支持

第四選區（內湖、南港）現任立委是國民黨李彥秀，挑戰者僅民進黨議員高嘉瑜、前議員王孝維。高嘉瑜昨受訪表示，她沒被拉入台民黨，「我還是民進黨」，並定調「覺得未來還是有很多互動機會、合作議題」，高說：「我相信就算我是民進黨的，柯市長也會支持我，我不用加入他（柯）的政黨，他也是會力挺我。」

第五選區 鍾小平、林昶佐瓜分柯票源

第五選區立委林昶佐已獲得民進黨支持連任，但昨揚言退出無法解決「大綠小綠」爭議的時代力量，林表態支持總統蔡英文，並以無黨籍爭取連任，將與國民黨參選人林郁方，以及將加入台民黨的無黨籍議員鍾小平奮戰，林、鍾恐瓜分柯票源。但時力台北市議會黨團總召林穎孟發聲明指出，孤臣無力可回天，雖然無法接受林昶佐的決定，但很遺憾決策會失能、無法帶領黨未來方向。

第六選區 周柏雅爭取提名 范雲尋求整合

第六選區（大安）國民黨現任立委蔣乃辛裸退，國民黨提名不分區立委林奕華，民進黨前副議長周柏雅爭取提名，但社民黨前召集人范雲仍在尋求與民進黨整合。范雲昨也跟隨林昶佐，發出聲明呼籲民進黨、時代力量、綠黨、基進黨、台聯以及社民黨的朋友，求同存異，團結抗中保台，支持蔡英文連任，力拚國會多數。

第七選區 綠基層拱許淑華 陳雨凡尋求禮讓

第七選區（信義）國民黨立委費鴻泰，則是面對分裂的綠營，時代力量參選人陳雨凡尋求與民進黨整合禮讓，但民進黨基層也拱議員許淑華、洪健益參選，甚至希望民進黨中央提名更強的刺客，綠營陷入「大綠小綠」之爭，而該區友柯的前民代不少，也可能加入戰局。

第八選區 賴士葆選情穩定 綠尚無挑戰者

第八選區（文山）國民黨立委賴士葆，則因在深藍票倉，選情較為穩定，目前綠營沒有挑戰者浮上檯面，外傳民進黨將找刺客參選。至於台民黨方面，則未再傳出新參選人。

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