詐領助理費 國民黨高市議員鄭安秝30萬交保

2019-08-01

接棒母親當選民代

〔記者黃建華、葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市議員鄭安秝（音同力）與其母親、前市議員陳粹鑾遭人檢舉涉嫌虛列人頭、詐領助理費。高雄地檢署指揮調查單位前天搜索鄭的議員服務處等六個點，帶回鄭安秝與助理、人頭等十多人，檢方粗估陳、鄭母女涉嫌詐領助理補助費數百萬元，鄭安秝訊後三十萬元交保，服務處王姓主任昨天遭檢方聲押禁見獲准。

服務處王姓主任收押

鄭安秝昨天手機關機，服務處人員低調不願回應。

檢調接獲檢舉，指陳粹鑾擔任議員起、到去年女兒鄭安秝接棒當選，都涉嫌虛列人頭充當助理，詐領議員受公費補助的助理費用。高雄地檢署七月卅日發動搜索鄭安秝的服務處、住所，並以犯罪嫌疑人身分傳喚鄭女與王姓服務處主任及人頭助理等十人與證人二人，同時提訊另因詐領議員差旅費遭判刑三年八個月入獄服刑的鄭母陳粹鑾。

檢方漏夜訊問後，認為陳粹鑾母女多次利用得遴聘公費助理機會，以虛報人頭助理名單或浮報助理薪資之方式，將助理補助費及年節慰問金撥入相關人頭助理之帳戶後，並未使用在聘僱助理等公費支出。

初步清查發現，詐領補助費金額約數百萬元，檢方認為，陳粹鑾、鄭安秝與王姓服務處主任三人均涉犯貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物及刑法使公務員登載不實文書等罪嫌疑重大。

王姓服務處主任因有勾串共犯或證人之虞，檢方向法院聲請羈押禁見獲准。鄭安秝以三十萬元交保，陳粹鑾訊後還監，其餘人頭助理及證人則均請回。

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