私菸案延燒》警衛室3上校組長 近期可能傳喚

2019-08-01

吳宗憲稱 訂菸長官知情

〔記者錢利忠、黃捷／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案迄昨為止，三天內已傳訊八十二人訂菸名單上的八十人，續追以綽號及代號登記的「八組」人數及身分。回溯七月出訪的前置作業，從外交部六月五日去文侍衛室起算，在押的少校吳宗憲稱是華航主動告知免稅菸品訂購且長官知情；包括下指示的華航高層及吳的長官內衛組上校熊揚國等人，近期都可能被傳喚。

據悉，元首出訪涉及維安機密，侍衛室收到外交部來文後，會從基層簽收並逐層回報，為追蹤每件來文的辦理時效，各層經手人都會簽名或蓋職章，且須手寫時間。

軍人出身的吳宗憲，受長官指示擔任與華航聯繫的窗口，專責處理及協調元首出訪專機相關雜務，而軍方體制極重視「回報」制度，尤其在侍衛室、國安局等高司單位，更要嚴守「層層回報」的鐵律，「越級回報」則是大忌，因此吳宗憲所屬內衛組主官的說詞，是否會設下防火牆？將是檢調能否向上追究的首要關鍵。

是否傳將級 視案情進展

因私菸案為國安特勤單位的長年陋習，在押的吳宗憲、張恒嘉喊冤，指循例行事，檢方追本溯源，連日來持續向國安局等維安特勤單位調閱與案情有關的來往文件，不排除從警衛室旗下內衛、警情及侍從等三名上校組長開始傳訊；更上一層級的警衛少將主任林國欽、陳逸夫、少將副侍衛長柳惠千，或已調職的前中將侍衛長張捷，則將視案情進展擇期傳喚。

據知，因吳宗憲一行人訂購的免稅菸多達一萬餘條，打破華航歷來出貨給元首專機的紀錄，華航空品處代組長黃川禎，跳過向免稅店調菸的模式，改向菸商下單，被貼上「VVIP」字樣的菸品，就從菸商的保稅倉庫直運華航旗下華膳空廚保稅倉庫存放。

華航高層 最快今天約談

檢方為釐清免稅菸通關及保稅倉庫管理及查緝作業，昨另對華航向菸商訂菸及物流疑點，以證人身分約談十名參與專機免稅品訂購作業的華航人員，但並未包括前資深副總羅雅美及空中商用品供應營銷處前副總邱彰信等高階主管，檢調將視案情發展，最快今天約談羅、邱等高層。

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