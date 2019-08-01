國民黨︰柯不再是「白色力量」

2019-08-01

〔記者施曉光／台北報導〕針對台北市長柯文哲將籌組政黨，國民黨組發會主委李哲華昨評估指出，柯此舉明顯與過去自己宣稱走「白色力量」的路線相互矛盾，在未來大選中未必討得到好處，因為既然組黨，就不再是所謂的「白色力量」。

年輕與中間選民將有疑慮

外傳柯文哲與參選國民黨初選失利的郭台銘合作，李哲華持保留態度說，國民黨基本上還是相信郭台銘會一本初衷，支持國民黨與中華民國，郭、柯合作議題只是柯文哲方面或郭台銘身邊一些不願意支持國民黨總統參選人韓國瑜的人有心操作，「我們基本上還是對郭台銘有信心」。

至於柯文哲組新政黨後，對於明年大選藍、綠陣營的影響程度如何？李哲華表示，目前很難評斷，柯文哲過去受年輕與中間選民的歡迎，是因為他不同於藍、綠兩大政黨，結果現在組織政黨，就不再是「白色力量」，這些年輕與中間選民會開始對柯抱持懷疑的態度，柯能否繼續維持過去的支持度，會有很大的挑戰。

不過，李哲華也說，柯組黨就是為連署參選總統，須有組織號召，透過吸引民眾入黨，順便推動連署。而從政黨支持度的長期民調來看，國民黨始終維持在三成多，民進黨二成多，時代力量則有七、八趴，大綠、小綠合計約三成多，柯在政治光譜上雖被歸類在中間，但以組黨爭取政黨票，原本支持柯的中間選民不見得就會跟過去，比較可能瓜分大綠與小綠的部分。

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