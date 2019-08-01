銅鑼鄉長涉買票 一審判當選無效

2019-08-01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨苗栗縣銅鑼鄉長李瑞廷，於本屆鄉長選舉的競選團隊總幹事曾義孝涉嫌為他賄選被起訴，李也被提當選無效。雖李否認有行賄買票，但苗栗地方法院認為，曾為李的競選總幹事，依經驗法則，曾向選民買票，應係得到李的授意、同意 、默許或容認，應視為李自身的行賄買票行為，昨天判決他當選無效。

競選總幹事涉為他賄選 被訴

李瑞廷表示，曾僅是掛名，沒有實際參與競選活動，對於「沒有做的事」卻被判當選無效，感到「相當驚訝」，待收到判決書後，一定會上訴，還自身清白。

去年銅鑼鄉長選舉，李瑞廷的競選總幹事曾義孝被檢調查獲涉嫌現金買票，被苗栗地檢署依賄選罪嫌起訴。

落選人謝昌年對李瑞廷提當選無效之訴，並主張，曾義孝於去年十月下旬，交付一萬七千元給李姓樁腳，扣除五千元樁腳費，其餘請託其以每戶三千元代價，向鄉民買票，支持李瑞廷；李姓樁腳收錢後，向四戶選民賄選。

李瑞廷否認有行賄買票情事，辯稱他為拉高聲勢及增加人氣，才援用縣長銅鑼競選總部組織架構及成員，曾義孝僅是掛名競選總幹事，實際上並未參與其競選活動。曾也否認行賄，並辯不認識李姓樁腳。

法官調查，李姓樁腳於檢警偵訊時明確指證，與曾義孝並無私人恩怨，也沒有金錢借貸，應該沒有做偽證的動機，且於投票日前兩天，曾義孝與李姓樁腳確有數通通聯紀錄，採信李姓樁腳證詞。

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