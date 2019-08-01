《最高票當選也枉然》苗栗市代古文欽賄選案 當選無效確定

2019-08-01

〔記者張瑞楨／台中報導〕去年地方公職人員選舉，以最高票當選的苗栗市第四選區市民代表古文欽，被檢方查獲透過樁腳，以每票五百元向選民賄選，除刑事賄選罪，也被提民事當選無效之訴，經苗栗地院一審判決當選無效；他上訴辯稱，他是該選區最高票當選，縱使扣除行賄票數，仍不足以影響選舉結果，台中高分院卻認為，選罷法原訂的「足認有影響選舉結果」，早於十一年前刪除，維持一審當選無效判決，全案確定。

辯只買39票 不足以影響選舉結果

判決書指出，古文欽去年十月中至十一月中，透過黃姓、李姓與鄧姓樁腳賄選；其中，黃姓樁腳向選民行賄廿四票、李姓樁腳行賄五票、鄧姓樁腳行賄十票，共計卅九票，另有一位黃姓樁腳尚未完成賄選就被查獲。

刑事部分，苗栗地院依公職人員選罷法的交付賄賂罪，判處古文欽徒刑二年，緩刑三年，褫奪公權五年，條件是支付公庫卅萬元；此案上訴二審又撤回，判決已確定。苗栗地檢署對古另提當選無效之訴，苗栗地院今年三月判決他當選無效。

古文欽上訴二審，以書狀答辯說，他是該選區最高票當選，得票數二一五二票，比第二高票一九四九票，差距有二○三票，比當選最低票數一四四六票，差距更達七○六票，縱使扣除起訴書記載的行賄票數卅九票，結果仍不足以影響選情，他得票數仍足夠當選。

台中高分院︰該條文二○○七年已刪

但台中高分院認為，選罷法原本列舉的當選無效要件，是有「足認有影響選舉結果之虞者」，不過，該條文早已於二○○七年刪除，據此駁回上訴，維持一審當選無效判決。

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