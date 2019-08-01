時力「友柯派」挺蔡 柯文哲︰離選舉還遠

2019-08-01

〔記者楊心慧、郭安家、沈佩瑤／台北報導〕時代力量台北市議員黃郁芬、高雄市議員黃捷等在黨內連署串聯，呼籲黨內同仁力挺總統蔡英文，由於台北市長柯文哲去年選舉期間，多次公開幫黃郁芬站台，如今卻改挺蔡英文，引起討論，時代力量包含立委林昶佐、松山信義選區立委參選人陳雨凡、議員林亮君，皆表態願挺蔡英文，面對時代力量「友柯派成員」倒戈，柯文哲則表示，這也沒什麼，離選舉還這麼遠。

市議員黃郁芬說，時力和民進黨在部分議題上雖仍有不同意見，但在轉型正義、婚姻平權上的改革理念相近，一旦國民黨執政，恐將全被打回原地。市議員林亮君認為，二○二○總統選舉要選擇捍衛台灣主權、守護民主的候選人，所以支持蔡英文，柯文哲對兩岸議題沒有新的論述，時力自始至終都反對兩岸一家親的說法，過去到現在立場其實都一樣。

市議員林穎孟受訪時僅說，決策委員會出來的決議都會配合。立委林昶佐則表示：「他們都是我團隊的一份子，也都知道我一直認為支持蔡英文總統連任是最符合台灣國家利益的。」

對此，柯文哲昨受訪時直言，不要幻想，即使掛一個標籤叫做「時代力量」，也不可能百分之百支持誰，所以慢慢要懂，這個社會本來就是多元社會，投票一○○％的只有北韓，正常民主國家不會有百分之百支持。

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