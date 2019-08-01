議員：柯文哲組黨拚立委 延續政治能量

2019-08-01

〔記者郭安家、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲將組「台灣民眾黨」，台北市議員多認為，柯組黨代表不見得會參選二○二○總統，但以柯十五％至二十％的支持度來看，目標政黨票，大約不分區有六席實力。

議員多認為 立委不分區大約有6席實力

被歸類為「友柯」的國民黨議員徐巧芯判斷，柯文哲可能思考「如果郭台銘跟我一搏、給我政黨資源」，共同列出不分區立委名單，那麼郭柯合將會成為原子彈，以柯穩定廿％支持度，會有不分區立委影響力；畢竟以柯個人實力，比較有可能讓「柯家軍」選上議員，但立委面臨藍綠地方組織較為艱難，若柯、郭兩邊談好，對他們而言確實可以一試。

吳崢︰應站在理性中間選民路線 不依附柯

對此，時代力量台北市黨部主委林昶佐昨晚受訪無奈表示，此爭議應由黨中央統一發言。拋出時代力量與民進黨合作議題的時代力量前發言人吳崢認為，柯文哲是時代力量最大競爭者，時力現在就是要直球對決、扛起社會責任，是要由柯文哲還是時力代表反對勢力領導品牌？他說，柯文哲日前鬥爭台北農產公司前總經理吳音寧、指責蔡英文、甚至有「美國收保護費」的言論，許多言論被證實扭曲事實，被選民質疑操弄民粹，時力應站在理性中間選民的路線，而不是依附柯文哲這種機會主義者。

選不選2020總統？議員看法不一

至於這代表柯文哲不選二○二○總統？議員們則看法不同，徐巧芯認為，這代表柯文哲要朝二○二四方向努力，但也稍微化解跟民進黨的緊張關係，畢竟柯介意被批評為「落跑市長」，有了政黨才有二○二二，也才有二○二四。但友柯的民進黨議員高嘉瑜認為，柯文哲現在對二○二○是進可攻退可守，可以先和郭台銘取得合作方向，柯要不要選則是未必。

「柯文哲組黨最大受害者是時代力量！」高嘉瑜說，時代力量面臨黨內路線之爭，基層支持者跟柯文哲重疊，如果偏綠的支持者被小英抽掉挺民進黨，那時代力量剩下什麼，得好好想自己的政黨方向，否則面臨生死存亡挑戰。

徐巧芯︰時力政黨票將被邊緣化

徐巧芯也說，時力政黨票將被邊緣化，柯文哲在操盤政黨票的選戰，如果把時力當成姚文智一樣邊緣化，擠到棄保局面，可以拉到不少時力粉、淺藍支持者，畢竟對泛藍民眾來說，當年以抗日中國人自居的蔣渭水，是吸引人的政治圖騰。

簡舒培︰應不選總統 才有組黨動作

民進黨市議員簡舒培表示，柯組黨傳言不斷，也聽聞網紅「RJ流理台」在群組替柯動員徵求黨員，至於選總統，柯文哲目前的民調聲量低，應不可能出來選總統，所以才有組黨的動作，依照選罷法規定，柯新創「台灣民眾黨」無法推總統候選人，雖然柯還是能以無黨籍參選總統，但她認為依照目前的情勢機率不大。

簡舒培指出，柯文哲這次最大的目的就是要派出立委參選人，在立院獲一定席次，延續他的政治能量，到二○二二年市長卸任後，不至於在政壇消失，每個月還能領到中央給的政治補助金，接下來才能選二○二四年總統，這是他選擇組黨的最大原因。

簡舒培認為，柯文哲說不定私下已和郭台銘講好條件，或是想藉著組黨，讓郭台銘看到他有組織能力，但柯應不會和郭搭配選舉，而是以整個黨支持郭台銘的方式，換取立委席次。

至於柯文哲立委席次可拿多少票，簡舒培認為，目前仍在動態發展中，還不好說，但如果以柯十五％至二十％的支持度來看，大約不分區有六席的實力，但這也包含了時代力量的支持者。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法