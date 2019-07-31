質疑藍營氣爆傷口撒鹽 綠營反抹黑

2019-07-31

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對特定媒體及國民黨對高雄氣爆律師費、裝置藝術等提出質疑與報導，高市議會民進黨團昨指出，國民黨意圖顛倒是非、濫用行政資源，成立調查小組形同私設刑堂，把氣爆當政治提款機，將莫須有罪名加到陳菊市府團隊上，要給予最嚴正譴責；綠營同時對特定媒體偏頗、抹黑報導表達抗議，高喊反紅媒、反抹黑。

譴責特定報導偏頗 高喊反紅媒

高市議員康裕成表示，氣爆律師收費絕非圖利特定人士，況且，花在受災戶身上的律師費平均僅一萬元，遠低於一般律師收費；且國民黨議員所稱的審查會，跟律師功能截然不同，律師主要是在法庭上替市民出庭抗辯，國民黨團說法已侮辱律師專業。

黨團籲勿把氣爆當政治提款機

市議員簡煥宗指出，今年六月二十日，高市府召開氣爆藝術計畫鑑價作業諮詢會議，陸續有三位專家、四個民間團體發言，對於裝置藝術的用意、費用、程序，都表態尊重或合理，完全打臉國民黨說法。

市議員何權峰提到，親中特定紅媒配合國民黨要參選立委的議員，對勞動部長許銘春做出不實指控，說許部長是代位求償負責人；但國民黨立委陳宜民去年就提到這件事，事後也透過前院長王金平向許銘春道歉，呼籲親中紅媒不要再配合國民黨，成為政治打手。

市議員黃文益認為，氣爆調查小組成員多數為國民黨議員，其中又有四位參加立委初選或已準備初選，政治色彩如此濃厚的調查小組，究竟有何正當性可言？若此案真有弊端，為何不將案情調查清楚後，再交由檢調單位，卻試圖透過媒體操作，獲得政治利益。市議員陳慧文呼籲國民黨，如果真有查出不法事證，可直接送檢調法辦，不應在沒有任何明確證據下，透過凌遲方式，將氣爆案當政治提款機，在高雄人傷口上撒鹽。

市議員李柏毅推斷，特定紅媒昨、今兩天政論節目一定會鋪天蓋地猛攻氣爆議題，若紅媒沒有報導，他將在紅媒門口發放一百份雞排。議員們也齊喊「反紅媒、反抹黑」，表達最嚴正的譴責！

氣爆專案調查小組召集人國民黨議員陳麗娜昨表示，小組擬對相關不法以圖利罪送辦，並呼籲民進黨議員勿以政治思考，應站在受害人民的角度思考。

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