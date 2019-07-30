執政黨盼速止血 拉回施政主軸

2019-07-30

〔記者蘇永耀／台北報導〕國安局針對私菸案調查報告即將出爐，要給國人交代，執政黨也希望此事件能儘快止血，並拉回施政的主軸。蔡總統昨在臉書集錄先前十二天出訪的外交成績，包括多位友邦元首及政要對台灣的肯定與支持，強調因為這些好朋友們長期在國際上為台灣發聲，台灣願意為國際社會做出更多的貢獻。

出訪友邦的蔡總統上週一甫返國，隨即爆發國安特勤人員利用總統專機試圖運載大量免稅菸品，引發社會譁然。面對事端擴大，總統當天即同意國安局長及總統府侍衛長請辭，並指免稅菸品是於國內採購發貨，與總統出訪行程無關，還強調這樣的行為「涉有重大違紀」。

總統隔天在臉書並以「檢討第二日進度報告」為題，說明對事件的檢討，藉此宣示負責到底的決心；第三天則任命邱國正接任國安局長，以「全面檢討制度，整頓人員管理」；第四天要求國安局一週內提報告。

但對於私菸案，蔡總統多以「涉有重大違紀」、「不當行為」、「超買免稅菸品」等字眼形容，還指是「長期累積的陋習」，引發外界批評「護短」。總統上週六首度為事件道歉，改稱這是一件「弊端」、「涉嫌違法私菸的案件」，當天總統府並公布第二波懲處名單，包括負責管理特勤人員的一中將、三少將全遭記大過，也透露本案很可能是國安特勤人員的集體違法案件。

蔡總統接受ＮＨＫ專訪

為讓此事儘快止血，即將公布的國安局調查報告具有指標性的作用，蔡總統這幾天也不再「定期報告」本案，並試圖拉回施政的主軸。蔡總統除接受日本ＮＨＫ專訪談及聲援「反送中」運動訴求，也藉由反對一國兩制等議題，凸顯與國民黨總統參選人韓國瑜的兩岸定位差異，本週起並展開地方下鄉行程，說明施政成績。

在臉書秀出訪外交成績

蔡總統昨在臉書集錄先前十二天出訪的外交成績，包括友邦元首及政要對台灣的肯定與支持，強調國際友人為台灣發聲，也感謝外交同仁在第一線為台灣的國際空間努力。

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