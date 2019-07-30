《台北市立委選舉》第三勢力悄整合 爭取泛綠選票

2019-07-30

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨與時代力量還未談好二○二○立委整合禮讓機制，台北市立委第五選區（萬華、中正）及第七選區（信義、南松山）出現大綠小綠之爭；但第三勢力中的社民黨、綠黨、基進黨卻已悄悄串聯達成協議，第六選區（大安）由社民黨參選，綠黨、基進黨提名其他選區，彼此不衝突提名，堪稱「綠社基」連線。意指除目前已浮上檯面的第五、六、七選區涉及民進黨禮讓問題，其他選區第三勢力也將瓜分民進黨的政黨票。

「綠社基」連線 達成提名協議

綠黨中執委王浩宇指出，綠黨將於新北、北市各提一位任務型參選人，沒有競選活動，但爭取全國選票達三．五％政黨補助款門檻，在野勢力也整合成「綠社基」，若再加上「歐巴桑聯盟」，當然最好。雖然第三勢力趨於整合，但他仍大酸時代力量立委林昶佐、第七選區參選人陳雨凡要當小綠又不承認，根本是廣告不實。

綠黨、基進黨：不分區各自努力

基進黨發言人陳柏惟表示，只要是「台灣人的政黨」就沒衝突問題，第三勢力較有共識的部分是，區域可以合作、不分區政黨票各自努力。至於基進黨是否訴求民進黨禮讓？陳回應，他們從頭到尾沒要求民進黨禮讓，當然民進黨還沒提名的區域，基進黨會評估提名，而北市真的有人表達想代表基進黨選立委，本週四基進黨將開選對會討論。

范雲：私菸案 惹民進黨基層反彈

社民黨北市僅提名第五選區參選人范雲，她表示，日前在基層遇到民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉，已聊到大方向共識，二○二○本土政黨應以守護台灣民主主權為優先，應求同存異，但目前未談具體細節，民進黨內部也要討論；她觀察，時代力量立委黃國昌打總統專機私菸案，惹得綠營基層反彈，整合進度有點停滯，因民進黨與時力關係卡住。

5、6、7選區涉及禮讓 還在喬

北市立委八個選區中，第一（北投、天母）、第二（士林、大同）選區民進黨將提名現任立委吳思瑤、何志偉，第五、六、七選區涉及民進黨禮讓問題，但有時代力量人士主張，第四選區（內湖、南港）民進黨若提名台北市議員高嘉瑜，時代力量將不與高競爭，但若是其他參選人，時力就要提名，對此，時力台北市黨部主委林昶佐則表示，那只是個人主張，他未規劃時力參選第四選區，維持他跟陳雨凡參選。第三（中山、松山）、第八（文山）選區藍軍較強的區域，民進黨和第三勢力還未有動靜。

針對上述爭議，民進黨市黨部表示，目前尚未接獲黨中央相關整合訊息。

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