高雄／被韓粉謾罵 正興里長存證將提告

2019-07-29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕陳述七一九豪雨導致里內淹水的正興里里長沈秀玲，臉書遭韓粉圍攻，她昨天透過臉書表示，已截圖存證數十張照片及影音檔，準備開告。

沈秀玲二十四日將千份罷韓連署書交給「Wecare高雄」罷韓30行動發起人尹立，並痛批十九日因滂沱大雨導致里內多處傳出淹水災情，民怨四起，直指高雄市長韓國瑜無能。

但韓國瑜隔日回嗆正興里災情沒那麼嚴重，「哪有里長帶頭唱衰的呢？」沈秀玲則再PO出十九日當天的直播影片，打臉韓國瑜。

連日來，沈秀玲臉書湧入許多支持她的網友，但也引來不少韓粉圍剿，出言謾罵。她昨天在臉書發文說，噤聲三天，不想浪費唇舌在非理性留話的含（韓）粉身上，但她所陳述的災損事實，卻被大量不實指控及謾罵淹沒每一則PO文。

沈秀玲：截圖數十張照片及影音檔

沈秀玲強調，這三天她一一截圖存證數十張照片及影音檔，待與律師討論後，將對不實指控的媒體記者及相關人等，提出名譽損害賠償的法律訴訟！

敬告韓粉「別刪文，別逃跑！」

沈秀玲也敬告韓粉「別刪文，別逃跑！隱藏留言貼文是沒用的，因為我是版主，所以都一一打開看過了，我保留相當多之罪證！亦歡迎你們繼續嘴我！」貼文一出，許多網友紛紛表達「加油」、「支持里長提告韓粉」。

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