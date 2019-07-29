批韓胡搞落跑 割草論壇民眾怒譙

2019-07-29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨全代會昨提名高雄市長韓國瑜為總統參選人，但在高雄，罷韓組織「公民割草行動」昨天下午也首度舉辦「公民假日論壇」，由民眾抒發對韓國瑜施政與落跑選總統的不滿，吸引數百人「怒譙」韓國瑜。

「公民假日論壇」場地，遭高市府三度打回票，直到前天才確定，於昨天下午在鳳山區五甲龍成宮廣場舉行，雖然下起不小雨勢，仍澆不熄數百民眾熱情。

男子打扮成死神抗議 批韓應把市政做好

從事木材業的三十九歲吳姓男子，昨天打扮成死神模樣，拿著以木材製成的鐮刀，他並模仿韓粉「凍未條姊」的口氣說「氣氣氣氣！我凍未條了！」並補了一句「割韓國瑜」。

吳先生說，韓國瑜是草包，對市政不了解，才想到以此打扮，做無言抗議。他認為沒人像韓國瑜這樣胡搞瞎搞，應該要把市政做好。

有人哽咽說選出騙子 有人要韓滾出高雄

一名年輕的陳小姐說，看到高雄這樣子，非常難過，很多夜市因為韓上任後，房東聯合漲房租，攤販也活不下去。韓國瑜現在只想著總統大位，沒有給投他的八十九萬人交代，「韓國瑜不是庶民，就是個無恥的政治人物」。

主持人問她說：「現在給韓國瑜一個字，妳要給他什麼字？」陳小姐激動地回答「滾！滾出高雄市！」台下一片叫好。

一名七旬老翁哽咽地說：「我真不甘，為什麼我們會選出一個騙子，來做我們市長？讓我覺得很見笑」。他呼籲這次高雄人要大團結，一定要罷免成功，把韓國瑜拉下來，「總統也不能讓他做，總統一定要選蔡英文」，這是台灣的生死戰。

另名男大學生說，韓國瑜說要讓高雄發大財，如今大家還沒發財，他卻背棄對高雄人的承諾，要去選總統了。

背諾選總統 律師憂和中國簽和平協議

經濟民主連合召集人、律師賴中強也受邀到場。他說，罷免韓國瑜有一個很重要的理由，韓國瑜當選後，真的有心思當高雄市長嗎？他到現在，一個禮拜在市府辦公幾個小時？

賴中強指出，韓國瑜在市議會說，他也反對一國兩制，是唬爛的。他當選（總統）最危險的一件事是什麼？韓在二月接受美國之音訪問，說要與中國簽和平協議，「但和平協議一簽下去，台灣就會變香港，就是一國兩制，將來還會變西藏、變新疆。」

論壇申請三度被駁回 議員：剝奪公民權

賴中強重申，和平協議絕對不可以簽，和平協議就是一中協議，你不可能去跟中國簽一中一台協議，或台獨和平協議，和平協議就是承認台灣是中國的一部分。

議員林智鴻則批說，韓市府三度駁回「公民假日論壇」的申請，印證了韓國瑜正一步步剝奪大家的公民權。

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