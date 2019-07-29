台中》基進黨「護台防中」 籲勿選韓步港後塵

2019-07-29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨全代會廿八日正式通過二○二○總統大選由韓國瑜代表出征，台灣基進黨發言人陳柏惟昨指出，韓國瑜作為一個民意代表，要面對高雄市政、半年落跑及是否有資格參選總統等檢視，台灣不需要喊口號的政治人物，而是能腳踏實地解決台灣問題的人，他要誠心「反推薦」，直言：「韓國瑜是不適任總統的人選」。

陳柏惟說，二○二○總統大選，將面臨能否保護台灣免於被中國威脅與侵害的重要課題，尤其對台灣社會來說，如何保持和諧、不分裂、不紛爭也相對重要，韓國瑜明顯沒辦法阻止台灣分裂，尤其他半年來不斷製造對立，是不適任總統人選。

陳柏惟昨日到台中宣講「護台防中」，用香港連日來的抗爭事例警示，他說，當年香港主權回歸中國，自以為可以維持「政治零分，經濟一百分」的局勢，結果卻是中國對香港的控制慾愈來愈強，讓香港人走上街頭抗爭，引起國外輿論指責中國，但對中國而言，香港已是「關起門來打小孩」，外人干涉無用。

陳柏惟說，台灣二○二○這戰是保護台灣的一戰，不能只顧著「顧肚子」，卻以後不能選總統、年輕人不能決定自己的未來，二○二○民眾最簡單能做到的事就是用手中的選票來保護台灣，總統大選支持最台的候選人蔡英文。

對於在何處參選，陳柏惟仍未鬆口，僅說，「大人們還在協調」，他的目標就只有二件事，讓台灣人政府最大化，基進利益最大化，他正在準備。

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