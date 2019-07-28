辦私菸案 北檢檢察長邢泰釗親督軍

2019-07-28

召開專案會議 成立五人小組應戰

〔記者吳政峰／台北報導〕國安局特勤私菸案延燒，台北地檢署繼約談華航空品處組長黃川禎後，再搜索華航總部大樓與保稅倉庫，查扣大量證物與卷宗，辦案層級拉高由檢察長邢泰釗親自督軍，昨晚召集調查局新北市調處處長蔡文郎入署開會，週末兩日馬拉松式辦案，希望儘早勾勒出整個犯罪事件的雛形。

赴華航查扣大量證物

因北檢查扣的證物與卷宗資料量龐大，承辦檢察官黃偉難以在短時間內消化巨量資料，邢泰釗責令組成五人專案小組，另找來四名檢察官支援，並請團隊於週末假期加班分析，擬定下一步偵查方向。

邢泰釗昨晚七時起連續主持兩場專案會議，第一場為外部會議，與會者有主任檢察官陳淑雲、新北市調處處長蔡文郎、犯罪防制科科長徐富德，拼湊案件全貌；第二場則是內部密室會議，由黃偉等內部專案小組規劃執行細節。

據悉，首要將從被羈押的國安局少校吳宗憲所供出的名單中，區分為不知情委託代購、知情下訂、核心主謀三區塊；其次是追查金流；接下來就是查緝有無與不法集團勾結販賣未稅菸。至於用來運菸的五輛車，檢調已掌握車號，目前尚無查扣的急迫性。

據知情人士透露，新北市調處立案時，第一時間未報請檢察官指揮，直到攔車、扣菸、帶人，才通知管轄地桃園地檢署偵辦，遭到婉拒後，廿二日晚間九時許，以戶籍地管轄為由緊急請北檢收案，北檢所有人全在狀況外，一時間兵荒馬亂，直到廿三日了解案情後，才火速發動約談、搜索及扣押。

對於有媒體報導涉案的吳宗憲是本案最大買家，一個人就訂了三五○○條，以及華航也有團購名單，空姐、外交官急問「快被查到怎麼辦」，北檢昨否認此事，強調相關報導內容與卷證資料不相符，且與事實有所出入。

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