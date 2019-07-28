2020立委選戰》國民黨提名67席 11席選將還要喬

2019-07-28

〔記者施曉光／台北報導〕明年立委選舉總計應選七十九席的區域及山地、平地原住民立委，國民黨敲定提名七十八席，扣除已完成徵召或提名的六十七席，仍有十一席尚待提名或徵召。

其中雲林縣兩選區尚待整合，黨中央期待今日全代會正式提名參選總統的高雄市長韓國瑜能以雲林女婿身分幫忙協調，平地原住民則要提名第三席，搶攻都會地區的平地原住民票源，全面夾殺綠營現任平地原住民立委陳瑩，達到「全壘打」目標。

雲林兩席 盼韓國瑜介入協調

藍營在雲林縣第一選區有雲林農田水利會長林文瑞、前立委張嘉郡及前台西鄉長李培元爭取提名，第二選區除縣黨部屬意的副縣長謝淑亞，還有積極表態的雲林縣退休警察協會理事長江永田，以及韓國瑜妻舅、雲林縣議員李明哲，黨中央盼韓國瑜介入協調。由於林文瑞、張嘉郡僵持不下，不分區名單是否可能成為疏洪道，值得觀察。

各有三席的山地、平地原住民立委，國民黨確定山原部分將禮讓無盟立委高金素梅，只提名兩席；平原部分已提名兩席，第三席目前台中市議員黃仁的呼聲較高。

國民黨尚待提名的立委選區，還包括昨日初選民調出爐，由新北市議員陳明義勝出的新北市第四選區，以及新北市第三選區、台中市第三選區、嘉義縣第二選區、台南市第三與第六選區、金門縣選區、台東縣選區。

台中市第三選區國民黨早內定徵召台中市副市長楊瓊瓔，但楊考量會被綠營議員逼辭，不願太早通過提名，黨中央也尊重，目前留中不發。

台東縣國民黨原提名縣議員李建智，但李突然聲明退選，縣黨部建議徵召台東縣副縣長張志明，但仍待徵詢地方意見。

讓國民黨棘手的還有金門縣選區，加入國民黨團運作的立委陳玉珍，由於上次脫黨參選開除黨籍，地方無法接受回復黨籍並予以提名。黨內認為，金門縣應該還是要辦初選，如果由陳勝選，屆時再回復黨籍。

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