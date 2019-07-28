港澳親中團體明拜會 韓國瑜找副市長代打

2019-07-28

〔記者鍾麗華、施曉光、葛祐豪／綜合報導〕國民黨全代會今登場，將正式提名高雄市長韓國瑜為總統候選人，「港澳各界總統選舉造勢團」約一三五人也在今天抵台，並於明天拜會國民黨中央與韓國瑜，不過，此團副團長、工作小組召集人湯麟華具有中國和平統一促進會香港總會常務理事身分，遭外界質疑；湯麟華受訪時強調，活動與統促會無關。

對於拜會行程，國民黨副發言人洪于茜昨表示，黨部未獲該團來訪相關訊息。高雄市新聞局長王淺秋也說，港澳台商僑團的拜會行程，是以公益捐贈為主，不清楚全部團員名單，也將由副市長代表出席。

至於該團的促統立場，洪于茜指出，國民黨兩岸立場為「一中各表的九二共識」，堅決反對台獨，不接受「一國兩制」，韓國瑜做為國民黨總統被提名人，也應遵從黨的一貫原則。

有爆料者指出，港澳各界總統選舉造勢團的副團長湯麟華身分特殊，他是台大畢業，為台大香港校友會榮譽會長，同時也是中國統促會香港總會的現任常務理事。

湯麟華昨人在香港，他接受本報訪問時表示，他們一行共約一三○至一三五人，分三批抵台，他不是國民黨員，不會參加全代會。但明天上午已安排到國民黨中央拜會，下午搭乘高鐵南下會見韓國瑜。對於中國統促會是否涉入？他則撇清完全無關。

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