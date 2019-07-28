反霸凌挺「廣德家」 百人吃民主煎餅

2019-07-28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕把霸凌趕出台灣！也曾飽受網友在鍵盤背後霸凌的民進黨立委劉世芳，力挺反霸凌，昨天邀請「廣德家香蕉煎餅」到服務處，讓一百位民眾咬下這一口民主煎餅。

老闆呼籲把霸凌趕出台灣

「廣德家」老闆沉痛呼籲說：「這個活動不能停、不能休息，這件事可能很快讓人淡忘了，但這個痛永遠烙印在我們身上，希望大家把霸凌趕出台灣！」

飽受冥紙、恐嚇信、網路霸凌的煎餅攤販「廣德家」，自從房東不願續租後，在綠營民代力挺下，四處流浪快閃。

老闆私下透露，每到一處，就會有人向衛生局、環保局檢舉，讓他們至今仍找不到固定的營業地點。

藉發送香蕉煎餅 劉世芳聲援

民進黨立委劉世芳也曾飽受網友在鍵盤背後霸凌，她說：「我是立法委員，被霸凌的次數不會比廣德家少」，過去有不同立場的網友於臉書嗆聲：「誰敢改我校歌，我一命換一命！」嚇得小編趕緊報警處理。

劉世芳強調，台灣是民主法治國家，藉由香蕉煎餅傳遞民主的聲音，藉由高雄人的支持，把聲援弱勢、聲援人權、反對霸凌的聲音傳遞出去。

今名嘴送兩百份 趙天麟加碼

昨天下午準備一百張號碼號，瞬間被索取一空。今天下午三點至四點，「廣德家」將應名嘴王瑞德之邀，在漢王飯店送出二百份香蕉煎餅，立委趙天麟也將於現場再加碼。

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