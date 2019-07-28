台中》盧秀燕粉專封鎖「異見」？ 議員揶揄成取暖平台

2019-07-28

〔記者黃鐘山／台中報導〕近日有網友在臉書社團發文「請問有人被盧秀燕市長的臉書封鎖嗎？」結果有許多網友回覆留言的帳號被封鎖，原因包括批評空污、賣社宅用地等，議員江肇國為此痛批，盧的臉書變成一言堂，不容異己，把花公帑維護的臉書當成個人取暖平台。

新聞局：市民意見有很多平台 表達無阻礙

市府新聞局長吳皇昇表示，據他瞭解，市長臉書小編對於許多市民的理性反映，即使訊息眾多難以一時消化，也都會盡力轉達給各局處評估及處理，這一點必須給予肯定，市府也相當謝謝市民朋友的意見，同時市府也有區公所、1999專線、市長信箱等多平台管道提供給市民使用，在意見的表達上沒有阻礙，在理性討論及反映的前提底下，並無一言堂的情況。

議員：不少提「異見」網友帳號被盧臉書封鎖

江肇國說，網友對自己的帳號被盧秀燕臉書封鎖問題熱烈回響，甚至分享被封鎖的原因，包括留言空污嚴重請市長處理、詢問市長上任火速出售公有地原因、總統來台中為何嗆聲不交管，甚至有詢問盧秀燕競選市長經費明細即被封鎖。

他批評，市長臉書維護的費用由市府預算支出，用的是公務人力，由全民買單，但不論是市政議題還是民眾陳情，只要與市長意見不合，留言的帳號就會被直接封鎖，容不下民意，難怪網友無奈嘲諷盧市長「賣土地及封鎖不一樣的意見表達，效率特別快」。

他痛批，盧秀燕為直轄市長，還以媽媽市長自豪，盧市府卻沒有聆聽市民聲音的度量，把與民眾互動性最高的臉書經營成專斷獨行的一言堂，根本是把花費公帑維護的臉書當成個人取暖的平台，也打臉自己要把台中市政打造為陽光透明、全民參與的口號。

市府：涉及人身攻擊 不刪留言僅隱蔽處理

吳皇昇則回應，網路蓬勃發展的時代，市長臉書的確也是市政宣傳的重要平台，議員關心臉書經營情況，市府表示感謝，但如果內文是屬於人身攻擊（比方說互罵髒話），容易引發網友之間衝突，而且仔細端詳其帳號都隸屬可能的空帳號，市府不會刪除留言，而是適度隱蔽處理，尊重這個帳號的發言，但必須避免相互人身攻訐或情緒不雅字眼，維持一定程度的管理，其餘理性意見其實都會尊重。

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