2019-07-26

記者鄒景雯／特稿

國民黨總統提名人選韓國瑜最近頻頻被追問副手的問題，於是條件說滿天飛，先是開出必須具備財經專業、國際事務的背景，會得到有史以來最大的授權；後來又提出如果有機會入府，將會改推「副元首外交」，讓副總統可以結交朋友、拓展商機，成為台灣伸出去的拳頭等等，一時間引起媒體界一陣大猜謎。

其實，韓國瑜以上的描述，全是針對特定個人的量身裁衣，對象不是別人，正是在初選屈居第二飲恨的郭台銘。想找果凍搭檔，動機很簡單，就是一加一等於二的團結概念，讓所謂的「知識藍」與「庶民藍」能夠完成整合，不要出走。

然而想歸想，不要說讓郭董點頭，就是連與郭董聯繫通話，到現在都尚未成真，郭董一下到日本，一下到美國，自己又不接電話，可見此事難度甚高，幾乎是不可能的任務。但是繼與吳敦義達成黨政分治的策略聯盟後，確定競選搭檔已經成為韓國瑜無可迴避的優先要務，這事既牽涉九月是否會出現有人連署參選的變數，也關係十一月正式登記時的提交名單，所以其深知非得努力突破不可。

反之在郭台銘這方，人在國外，顯然處於思考沉澱期，一時間不會立刻有答案；不過支持者已經按捺不住，連署準備已經躍躍欲試。客觀而言，郭台銘的下一步不外三種可能，一是不參選總統；若要參選，又分為兩種可能，一是九月脫黨參選，二是十一月前等待「換柱」。還有更積極的意見是，不管連署書最終要送出，或者留中不發，連署都要開始如實進行，如果能形成氣候壓力，也不失是未來兩個月推波「換柱」的諸多因素之一。畢竟綠軍的圍剿如火如荼，韓國瑜正是一根蠟燭南北兩頭燒。儘管韓國瑜的算盤恐怕完全不一樣。

國民黨的分合動向，還涉及若干中間人是否擔任橋梁的盤算，畢竟這些人當初對郭台銘出馬角逐，都分別扮演了角色，這是「韓郭合」並不能全然排除可能性的變數，雖然郭董可能很不習慣當老二。

民進黨的情況，事實上比國民黨複雜，最近自家後院炸彈突爆，多少亂了蔡總統的競選步驟，輔選部門在忙於滅火之際，對於競爭對手動態的掌握是否到位，非常有待觀察。民進黨必須注意，國民黨再分歧，每一股力量都有集團軍的形制，民進黨擁有執政資源，擅長蜂擁而上，但是缺乏統合的文化與紀律，最是兵家大忌。

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