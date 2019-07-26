華膳協助保管私菸 董座葉菊蘭：完全不知情

2019-07-26

〔記者蕭玗欣、王孟倫／台北報導〕特勤人員走私菸風暴延燒華膳空廚，而在葉菊蘭擔任董事長期間，就有五次專機團購菸品案例，全由華膳居中保管。華膳空廚總經理安隆祺昨發聲明表示，作為專業經理人，願承擔一切責任；葉菊蘭則表示，二○一七年上任後，對於協助總統專機走私菸品慣例完全不知情，她坦言確實有疏失，將深切檢討與改進，並將配合檢方調查。

安隆祺昨發給內部員工一份聲明指出，華膳二○一六年起承接華航機上供應品，包括免稅品的保稅倉庫倉儲及運補作業。這次國安局團購免稅菸事件，華膳員工仍循以往保密作業方式辦理，圓滿達成任務，自己身為專業經理人，願承擔一切責任，與華膳辛苦完成任務的員工無關。

葉菊蘭昨在台灣美食展記者會後受訪表示，自己對歷年華膳居中協助團購菸品完全不知情，是這次事件爆發後才知道。她對此次事件表達遺憾，未來則將坦然面對所有調查；她說，華膳受委託做免稅品等物流倉儲，相關作業都按程序，但作為一個保稅倉庫，在自主管理確實沒做好、有疏失，將深切檢討與改進，各方面的調查都會配合，該負什麼責任就負什麼責任。

金管會：卡費預繳 銀行有控管

此外，針對國安人員吳宗憲刷卡六四五萬元買免稅菸，立委昨要求金管會成立「查緝金流小組」以清查玉山銀行是否放行。金管會表示，未必要成立專案小組才能調查，玉山銀在本案也有控管作業並依洗錢防制辦理。

金管會昨說明，本案是持卡人以「預繳」而非「溢繳」卡費，取得玉山銀授權，玉山銀也已進行控管作業並依洗錢防制辦理，沒有問題。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法