華航有人「搭私菸便車」 內部員工看不慣爆料

2019-07-26

〔記者蕭玗欣、鄭瑋奇、黃以敬／台北報導〕總統府特勤、國安局官員利用華航總統專機特殊管道夾帶萬條走私免稅菸，引發社會震驚。長榮航空二○一七年也曾執行總統專機勤務，但所有菸品一律空中販售提領，華航雖是上市公司，卻也是官股過半的國營事業，面對國安局等上級單位無法不賣人情「給方便」，甚至有華航隨機員工也「搭便車」訂貨；據了解，此次案件就是有華航內部員工看不過去而爆料。

一條免稅菸估計比市售便宜五百多元，精品包、化妝品等也可省不少錢，這種情事在華航或其他航空公司內部不算罕見。因此，立委黃國昌點名質疑，除了免稅菸，還有其他華航員工「違法帶進來的東西」不在查扣名單內，要求華航自清說明。

這起私菸案已在華航掀起人事動盪，華航一度向交通部簡報懲處名單，包括空品處副總邱彰信記一大過、協理于堯及高淑娟各記二小過，但被交通部當場打臉，要求徹查歷年狀況再擴大究責。

華航資深副總張揚表示，會做全面檢討，主要針對這次業務承辦單位空品處一級正、副主管，追究業務主管督導不周之責，因此初步建議對空品處副總及兩位協理進行懲處；另外一併調查兩位隨機人員代購免稅品，是否有超量、違規再作處分。

但外界預期，因事情越燒越大，此次負責專機業務的華航資深副總羅雅美、董座謝世謙等高層恐怕都難卸責任。

有華航內部員工指出，華航在專機任務協助走私免稅菸品已是多年陋習，但華航是配合上級命令行事，其中有人「搭便車」訂貨，也有員工只是奉命或按慣例辦事，歷年訂貨的「高層」更是始作俑者，不能一竿子打翻都要華航背起「黑鍋」。

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