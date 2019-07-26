國民黨立委提名人棄選 東縣黨部改推張志明

2019-07-26

〔記者黃明堂／台東報導〕下屆台東立委國民黨提名生變！原由中常會核定提名的縣議員李建智以無勝選把握為由，聲明「棄選」，縣黨部火速改推薦初選落敗的副縣長張志明參選，不過，最終人選仍須由黨中央決定。

無勝選把握 李建智聲明棄選

李建智發出的聲明指出，初選勝出後，審慎評估聆聽各方意見，自認為對明年選戰無勝選把握，個人成敗事小，影響台東及國家展事大，深感不安，決定放棄參選，對於黨推出的參選同志，一定全力支持。

黨部：勝選考量 報請中央核定

這次初選是副縣長張志明與縣議員李建智競爭，經民調由李建智勝出，並通過中常會提名，在李建智棄選後，台東縣黨部馬上開會討論，決定推薦張志明。張表示，目前只是地方黨部推薦，如果黨真的徵召，他「責無旁貸」。

若徵召 張志明：責無旁貸

台東縣黨部指出，在李建智宣布退選立委後，縣黨部立即徵詢合適人選，經慎重評估以勝選為考量，決議推薦張志明接續參選，會議結論將報請中央核定。

台東唯一一席區域立委，現任是民進黨劉櫂豪，雖然在去年第五度挑戰縣長落敗，但基層實力仍然紮實；國民黨台東縣黨部原本有意徵求強棒參加初選民調，最終仍只有李、張二人表態，李建智雖然勝出，但也評估難以勝選，打了退堂鼓。

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