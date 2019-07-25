黃國昌再爆：五輛運菸車 直屬總統府

2019-07-25

〔記者彭琬馨、蘇永耀／台北報導〕對於國安特勤人員利用總統出訪運載大量免稅私菸入境，時代力量立委黃國昌昨再指控，經他查證，此次購菸名單主要是以總統府國安特勤為主，因總統府特勤隸屬總統府而非國安局，派出的五部貨車不是國安局、而是總統府的車。

總統府發言人丁允恭回應，蔡總統當天返國的接機車輛，確實是侍衛室特勤人員統一調度派車，車輛中包含有特勤中心、侍衛室與總統府借用的車輛。

黃國昌於記者會強調，過往是否曾發生類似事件，最關鍵的證物「就是華航的電磁紀錄」，只要華航公開過去的飛航專案買了多少菸品，就是最確切的證據，但檢調至今仍不採取保全證據的作為，「是要等華航把電磁紀錄處理乾淨嗎」？他也呼籲交通部應儘快要求華航公布所有帳冊資料、進行行政調查。

質疑檢調 為何仍不保全證據

黃國昌說，華航目前須面對行政與刑事犯罪兩大責任，協助保管私菸的華航子公司、華膳空廚，違反保稅倉庫管理規定，也違反關稅法授權辦法，主管機關關務署應針對華膳空廚喪失自主管理能力開罰。

黃也說，依菸酒管理法規定，只要攜帶五條以上菸品，就應出示菸酒進口業許可執照，華航明知訂購人沒執照，卻仍銷售高達九千多條菸品，「我們對於輸入菸品的管理，什麼時候墮落到這種地步？」他痛批主管菸酒管理的國庫署應出面說明。

黃國昌也再批國安會秘書長李大維，「早就應該出面說清楚」，至今仍躲在總統府內，讓總統跳到第一線處理，根本沒有把立法院的監督放在眼裡。

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