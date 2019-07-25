人物特寫》整頓陋習 期待邱國正揮大刀

2019-07-25

記者涂鉅旻／特稿

在國安單位深陷走私菸品風暴之際，退輔會主委邱國正接掌國安局長重擔。在軍中，邱是治軍嚴謹、性格剛強耿直的將領，褪下戎裝的他，則以柔軟身段處理軍人年金改革、退伍軍人國際交流事務，獲高層賞識。不過這次，高層要邱國正重執「大刀」，砍除國安局沉痾痼習，邱能否在複雜的國安體系中，讓團隊煥然一新，將成這名沙場老將的考驗。

邱國正曾任參謀總長、陸軍司令、國防部副部長等重要職務，陸軍裝甲兵出身的他，治軍風格嚴謹，對自己和部屬要求都很高，性格也較剛強直率，雖為他帶來褒貶不一的評價，但其耿直性格，獲蔡政府賞識，在他解甲十個月後，出任退輔會主委。

擔任退輔會主委期間的邱國正，面對軍人年金改革重任，隨即展現一改過去性格的柔軟身段，除多次強調「溝通」重要性，也積極和退伍軍人團體接觸，盼凝聚更多共識；另一方面，邱國正在前任主委李翔宙打下的退伍軍人國際交流基礎上，持續擴大成果，為陷於外交困境的我國找出另一條活路。

在國安單位走私菸風暴越演越烈，加上過去紀律鬆散醜聞不斷的社會形象，高層屬意邱國正重返第一線戰場，就是盼邱發揮四十餘年軍旅與政務官經驗，為國安人員整飭軍紀一番，除根除遭外界詬病的陋習，更上緊攸關國安大計的各個螺絲釘。

不過，邱國正雖具有多年部隊實務，但國安情報資歷稍嫌不足，要如何快速進入狀況，有效統領軍、警、文各派系合一的國安局，以及和總統府侍衛室密切合作，讓最起碼的正副元首維安滴水不漏，局內各成員司其職、行正道，甚至讓國安情報掌握，有更亮眼的成效，都希冀縱橫沙場多年的邱國正，開出快又有效的解方。

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