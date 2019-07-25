利用元首通關禮遇夾帶免稅菸 桃機B9「國賓門」 成特勤犯罪地

2019-07-25

釐清訂菸疑點 檢約談華航承辦人

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安局利用總統出訪通關禮遇夾帶近萬條「團購」私菸案，發現國安局內部竟將團購免稅菸品當成機關福利，歷任總統出訪前都有一名少校軍階承辦人負責聯繫，提早兩個星期向特勤中心、總統府侍衛室等各單位發「登記訂購單」。此次被羈押禁見的少校吳宗憲、張恒嘉，則分別是「自由民主永續之旅」、「海洋民主之旅」出訪專案的團購窗口。

檢調為釐清華航後台採購的SOP流程，以及當初吳宗憲是如何與華航接洽、華航高層有無接受不正利益並指示承辦者替國安單位護航等諸多疑點，昨天深夜也指揮調查局新北市調查處約談一名華航承辦者，今凌晨零時許初訊後，將其移送北檢漏夜訊問。

檢調獲報，華航在歷次總統出訪期間，都會與國安局負責團購私菸的窗口接洽，提早一至兩個星期替國安局訂貨，等到總統班機出訪歸國，停放在桃園機場供高官專機專用、位於第一航廈南邊最後一個登機門並號稱「國賓門」的B9登機門時，華航職員便會將國安局事先訂好的免稅菸品運送至B9登機門外面等候，等到總統班機的行李下機後，該批從倉庫運來的菸品便被混入下機行李的車隊中，再由國安局派人將委託華航代訂的免稅菸品隨著通關禮遇夾帶出關。

團購免稅菸 當成國安局內部福利

據了解，檢調日前偵訊吳宗憲、張恒嘉兩人，並比對其他受特勤中心統一調度協助載運菸品的國安局士官的供述及證詞發現，吳、張兩人涉嫌從二○一六年六月總統蔡英文首次出訪的「英翔專案」開始，即負責聯繫國安局轄下各單位登記免稅菸品「團購」，訂購者除了有紙張訂單外，有些訂購者則透過LINE的群聊功能（僅有參與群聊的LINE帳號，沒有成立群組名稱）聯繫。

蔡英文本月十一日出訪的「自由民主永續之旅」，於啟程前兩個星期開始，「輪值」統計團購名單的吳宗憲，便將華航提供的「登記訂購單」，廣發給國安局轄下各單位以及負責元首維安的特勤中心、總統府侍衛室等，原先只登記九二七四條，後來又追加六百條。

此外，今年三月蔡英文第五次出訪的「海洋民主之旅」，當時擔任私菸「團購」窗口的承辦人則是張恒嘉，該次包括國安局及周邊單位，團購及夾帶免稅菸品入關合計六八五六條。

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