李登輝時代國安首長談私菸案： 重整國安特勤紀律 重中之重

2019-07-25

期望蔡政府 明快公正徹查

〔記者涂鉅旻、蘇永耀／台北報導〕國安特勤人員參與免稅菸品走私案，震驚社會。前總統李登輝時代一位國安首長昨日受訪表示，他對此事非常難過，也難以想像，他期望蔡政府能明快地客觀、公正徹底調查，當作重要事情處理，國安人員也務必重整紀律，畢竟這是「重中之重」的事情。

李主政時期 未聽聞此歪風

這位前國安首長表示，聽聞這件事情時非常難過，怎麼會有國安人員公然做這些事情？外界也難以想像，期盼相關單位徹底調查事件來龍去脈。他在李登輝總統時代擔任國安相關職務，當時並未聽聞類似情形，「不清楚此歪風的起始點為何」。

他表示，此次走私菸品案問題很大，國安局長彭勝竹第一時間請辭負責，總統府侍衛長張捷也調職，都是不錯的因應與處理方式；而這件事可能和國安會無直接關係，去追究國安會秘書長李大維的責任，「並沒有意思」。

這位前國安首長也說，國安人員要比任何人更重視紀律與規則，畢竟這批人是維護總統安全、形象者，假如總統身邊的人，風氣都是這樣，並一味隱瞞，未來恐怕還會發生類似事件。因此，當務之急為「扭轉歪風」，並迅速客觀、公正徹底調查，否則拖越久，對政府傷害越大。

對於蔡英文總統指私菸事件是長年積習，總統府發言人丁允恭昨說，初步了解各方訊息，包括向相關人員詢問所知悉或親身經驗，確實是過去形成的陋習，以致部分人員缺乏違法性認知，但具體情況尚需進一步釐清。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法