中國國防白皮書 嗆走強軍路

2019-07-25

〔編譯劉宜庭、記者涂鉅旻、鍾麗華／綜合報導〕中國國務院廿四日發布《新時代的中國國防》白皮書，指出中軍去年八月至九月首次參加俄國「東方」戰略演習，強調「中俄兩軍持續保持高度交流」；批評美國持續強化與日本、澳洲的軍事同盟，在南韓部署「薩德」，挑起和加劇大國競爭，為亞太地區安全增添不確定因素。

白皮書全文大約二．七萬字，官媒稱其特點為首次構建新時代中國防禦性國防政策體系，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，堅持永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍，貫徹落實新時代軍事戰略方針，堅持走中國特色強軍之路，服務構建人類命運共同體。白皮書介紹，此次軍改調整軍隊規模比例，重塑軍力結構佈局，裁減員額三十萬人，現役總員額減至二百萬。

白皮書以大篇幅內容闡述台獨分裂勢力及其活動始終是台海和平穩定的最大現實威脅，是和平統一的最大障礙。中國指控台灣民進黨「挾洋自重」，推行「漸進台獨」並圖謀「法理台獨」，頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現「一個中國原則」的「九二共識」，聲稱「台獨」對中國國安和社會穩定構成威脅。

白皮書還寫道，「中國軍隊將不惜一切代價捍衛國家統一」，挫敗台獨勢力，但中國「絕非針對台灣同胞」，中國「針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂份子及其分裂活動」。中國國防部發言人吳謙表示，中國想藉白皮書傳達的訊號非常清晰明確，就是「搞台獨就是死路一條，中國一點也不能少。」

陸委會批︰挑戰區域安全 說不稱霸是謊言

我國防部發言人史順文回應，中方白皮書在凸顯其高新武器發展，以及持續挹注高額國防預算的合理性；同時也顯示中共企圖淡化國際間對其「中國威脅論」疑慮，展現中國統戰的伎倆。

陸委會也回應，中共挑釁行為不但衝擊兩岸和平，已嚴重違反國際和平原則，更挑戰區域安全秩序。中共侈言永不稱霸及擴張、一切軍事建設是為「和平」等，究其根本全是武力侵犯的謊言，呼籲國際社會嚴肅關切並抵制。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法